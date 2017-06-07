Савченко об Украине в НАТО: надо вернуть "отгрызенные РФ" территории

Украина не станет членом НАТО, так как в стране нарушена территориальная целостность, заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"В НАТО не попадают страны, в которых нарушена территориальная целостность", — подчеркнула Савченко в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, для того, чтобы вступить в НАТО, Украине нужно отказаться от "отгрызенных Россией" территорий.

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"Или пока у нас есть эта проблема, пока мы сами ее не решим и не отвоюем наши территории назад, нас в НАТО никто не ждет", — отметила Савченко.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.