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10.07.201713:49
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    Встреча Порошенко и генсека НАТО в Киеве: посещение выставки и переговоры

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (60)

    (обновлено: )6401
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины

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    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник принял генсека НАТО Йенса Столтенберга в здании своей администрации, где запланировано заседание комиссии Украина-НАТО, сообщил телеканал "112 Украина".

    Телеканал показал в прямом эфире, что президент встретил генсека у здания своей администрации в центре Киева, после чего они проследовали внутрь. Перед этим в понедельник с утра Столтенберг посетил выставку в Киеве, где пообещал Украине дальнейшее тесное сотрудничество с альянсом.

    Читайте также: Стук в закрытую дверь. Рада высказалась "за" НАТО

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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