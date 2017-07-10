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"Неоднаково мені". Выступление генсека НАТО в Раде
16:35
10.07.2017
(обновлено:
16:51 10.07.2017
)
17
Встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом прошла в сессионном зале Верховной Рады. В ходе выступления генсек процитировал Тараса Шевченко.
112 Украина/Youtube
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