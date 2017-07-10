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    Порошенко: Украина построит завод боеприпасов по стандартам НАТО

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    Президент Украины Петр Порошенко предложил выделить 1,4 миллиарда гривен на строительство завода по производству боеприпасов, сообщил глава государства на заседании Совета национальной безопасности и обороны в понедельник, 10 июля.
    Сайт президента Украины

    "Мы договорились с представителями силовых ведомств, с правительством и приняли решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности", – сказал президент.

    Глава державы сообщил, что им внесено предложение о строительстве завода по производству боеприпасов, с внедрением новых технологий, в полном соответствии со стандартами НАТО, "что обеспечит взаимосовмещаемость выпускаемых боеприпасов по основным калибрам". 

    По словам президента, это даст возможность не просто собирать боеприпасы, а обеспечить производство из собственного сырья.

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    "Мы должны, соответственно, возобновить те мощности, которые в Украине были до начала оккупации Россией. Я ставлю эту позицию как один из первых приоритетов", – сказал президент.

    Второй позицией, по его словам, должна стать закупка новейшего вооружения и военной техника это предлагается выделить 1,6 миллиардов гривен. В том числе, будет налажено производство новейшей бронетехники, включая танки Оплот, новейших ракет комплексов "Ольха" и других позиций, которые позволят усилить ВСУ.

    Также Порошенко отметил, что поставлена задача усилить системы радио-электронной борьбы и системы БПЛА. По мнению главы государства, эти деньги должны быть выделены "уже сейчас".

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