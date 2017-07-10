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    Политика

    Генсек НАТО о членстве Украины: сосредоточьтесь на реформах

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (268)

    (обновлено: )11310
    По мнению Йенса Столтенберга, решение Украины сосредоточиться сейчас на реформах, на укреплении своих институций безопасности, на борьбе с коррупцией, на модернизации — это правильный фокус внимания.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос депутатов украинского парламента о перспективе членства Украины в альянсе посоветовал стране сосредоточиться на реформах.

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    "На примере Черногории мы видим, что двери НАТО открыты. В то же время пример Черногории показывает, что это требует больших усилий, реформирования и достижения стандартов НАТО. Поэтому решение Украины сосредоточиться сейчас на реформах, на укреплении своих институций безопасности, на борьбе с коррупцией, на модернизации — это правильный фокус внимания, поскольку это может помочь достичь стандартов НАТО и оперативной совместимости, а это очень важно", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос депутатов о перспективе предоставления Киеву плана действий по членству в НАТО.

    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Сайт Президента Украины
    Встреча Порошенко и генсека НАТО в Киеве: посещение выставки и переговоры

    Как отметил генсек, "никакая третья сторона, ни одна другая страна, кроме 29-ти стран НАТО и страны, которая подает заявку на членство в НАТО, не имеют права влиять на этот процесс". Его слова переводил телеканал "112 Украина".

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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