Генсек НАТО о членстве Украины: сосредоточьтесь на реформах

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на вопрос депутатов украинского парламента о перспективе членства Украины в альянсе посоветовал стране сосредоточиться на реформах.

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"На примере Черногории мы видим, что двери НАТО открыты. В то же время пример Черногории показывает, что это требует больших усилий, реформирования и достижения стандартов НАТО. Поэтому решение Украины сосредоточиться сейчас на реформах, на укреплении своих институций безопасности, на борьбе с коррупцией, на модернизации — это правильный фокус внимания, поскольку это может помочь достичь стандартов НАТО и оперативной совместимости, а это очень важно", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос депутатов о перспективе предоставления Киеву плана действий по членству в НАТО.

Как отметил генсек, "никакая третья сторона, ни одна другая страна, кроме 29-ти стран НАТО и страны, которая подает заявку на членство в НАТО, не имеют права влиять на этот процесс". Его слова переводил телеканал "112 Украина".

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.