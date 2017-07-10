Украина без НАТО, в принципе, выгодна всем - политолог

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

НАТО продолжит поддержку Украины в секторах обороны, госуправления и экономических реформ. Об этом на открытии выставки "Украина-НАТО: Формула безопасности" в Киеве заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Заседание комиссии Украина-НАТО 10 июля проходит на фоне внесения изменений в законодательство Украины, согласно которым возобновляется курс на НАТО. Украина должна к 2020-му году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

На что готова пойти Украина ради получения членства в НАТО, в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Олег Саакян.

Олег Саакян / Facebook Олег Саакян

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки засідання комісії Україна-НАТО важливе для України?

— Ця зустріч, як на мене, більш носить символічний характер, дипломатичний характер. Перш за все, вона приурочена до важливої дати, достатньо символічної дати, і тому вона проходить саме зараз і в такому обсязі, з одного боку. З іншого боку, це нам потрібно як дипломатичний символ підтримки, як підтримка тієї позиції, яка на сьогоднішній день вже в суспільстві є домінуючою, фактично. Це позиція стосовно приєднання України до НАТО і продовження саме цього курсу. І такі речі допомагають внутрішньому консенсусу всередині суспільства в таких визначних темах. Я, в принципі, від цих зустрічей нічого конкретного, якихось конкретних домовленостей не очікував би, я сприймав би це як чергову і доволі важливу зустріч, візит і подію в Україні.

Тобто гучних заяв очікувати не варто за підсумком засідання?

— Я думаю, ні. Хоча в дійсності за останні роки співпраця доволі сильно поглибилася. І більше того, навіть відсутність статусу члена Альянсу все одно не обмежує нас в поглибленому всеосяжному співробітництві з НАТО. І приклади північних країн Європи, і приклади пострадянських декількох країн, зокрема Вірменії, які доволі вдало вибудовують свої відносини з НАТО, і в України в цьому розрізі так само є багато прикладів. Зокрема, цей візит відбувається на тлі підготовки і початку, фактично, міжнародних навчань "Сі Бриз", які відбуваються так само вже з 90-х років, і в принципі, є одним з прикладів вдалого співробітництва НАТО-Україна.

Що змінюється з поновленням курсу України в НАТО?

— З одного боку, чому кажемо про відновлення курсу? Бо фактично різка зміна цього курсу відбулася на законодавчому рівні на початку 2000-х років, ще до Помаранчевої революції, коли фактично було декілька років дуже жвавої підготовки до голосування стосовно закріплення законодавчо українського курсу на членство в НАТО. І тоді рядом політичних і не тільки маніпуляцій було прибрано з законопроекту ці рядки, і фактично було замінено на обтічні теми. І тому ми маємо ситуацію, коли більше десятка років ми, з одного боку, декларативно відповідали на те, що ми йдемо в бік НАТО, але в нас не було жодного законодавчого акту, який би закріплював це нормативно. Зараз відбулося таке закріплення у ВР, відповідно, ми говоримо про відновлення. Для України це можливість додаткових інструментів співучасті і співпраці з НАТО. Зокрема, в оборонному сенсі, в навчальному. Те, що Україна взяла на себе зобов'язання до 2020-го року привести свої озброєння, свою армію до стандартів НАТО, це є дуже добрим символом і добрим меседжем, оскільки, фактично, такий короткий строк говорить, перш за все, про те, що скоріш за все, ми можемо припустити, що вже більша частина армії переведена на НАТівський стандарт, інакше такі короткі терміни би не зазначалися. Це більше інформація для внутрішньої аудиторії. А для зовнішньої аудиторії це визнання для багатьох країн НАТО, для суспільства цих країн, що Україна є партнером, і Україна не просто є проблемою країною в Європі, а однією з точок, де може бути вирішення, зокрема, і загальноальянсових проблем НАТО.

А НАТО тримає курс на те, щоби Україна стала повноправним членом Альянсу?

— Дозволю собі доволі припущення контраверсійне, але тим не менше. На сьогоднішній день та ситуація, яка склалася, з неподачею Україною заявки на участь і з невідповіддю конкретною з боку НАТО, чи приймають Україну чи ні, ця ситуація більш-менш вигідна обом сторонам. Бо, з одного боку, Україна ще не завершила навіть технічну складову, те, про що ми говорили, до 2020-го року синхронізувати власні збройні сил з НАТО. І тому ми навіть технічно не можемо сподіватися на включеність в НАТО, з одного боку. З іншого боку, є цілий спектр політичних питань, економічних питань, інших питань, які так само цей процес розтягують у часі і роблять неможливим. З свого боку, і НАТО це чудово розуміють, і для них дати відповідь — так, в цій ситуації було б вкрай складним і майже неможливим. А сказати відповідь — ні, це так само йшло б в розріз їхнім стратегічним інтересам, відповідно, стратегічним інтересам України. Тому ситуація, коли ми знаходимося в стані глибокої співпраці, але не називаємо так чи ні, вона, в принципі, є вигідна обом сторонам.

В яких сферах найтісніше проходить співпраця між Україною і НАТО?

— Я думаю, тут краще запитання адресувати до військових експертів, але наскільки я знаю, то це питання стандартів, перш за все, освітніх стандартів, і по-друге, стандартів озброєння. Бо в Україні стояло два питання — це системи управління армією, починаючи від методології і завершуючи технічними складовими, які в нас зосталися не просто старими, а абсолютно архаїчними, більше того, орієнтованими на війни середин ХХ сторіччя. Навіть не пізнього ХХ сторіччя. З іншого боку, це і теми озброєння, тому що в України, ми розуміємо, що ще декілька років тому майже нічого не літало, не їздило, нічого не стріляло. Відповідно, так чи інакше, в нас фізично виживання країни залежить від того, наскільки ефективним буде переозброєння. І сьогодні це переозброєння на марші, відповідно, це можливості і вікно для того, щоби впроваджувати загальноєвропейські натівські стандарти, для того, щоби могла відбуватися уніфікація і співпраця більш ефективна між різними родами військ різних армій Європи.

Ранее эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что назначение спецпредставителя США, который будет заниматься только Украиной, снижает риск того, что Штаты привяжут украинский вопрос к сирийскому.

Также эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник заявил в эфире "ГС", что для проведения референдума о вступлении Украины в НАТО надо внести изменения в Конституцию и разрешить размещение военных баз в Украине, а для для этого не наберутся голоса в ВР.