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    Столтенберг подтвердил переговоры Киева и стран НАТО о поставках оружия

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (70)

    (обновлено: )12403
    Выступая в украинском парламенте, генсек НАТО сообщил, что ранее обсуждал с президентом Украины вопросы о предоставлении вооружения на основе двухсторонних консультаций и переговоров, которые сейчас проходят.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Верховной Раде, 10 июля 2017
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Верховной Раде, заявил, что ему известно о переговорах между Украиной и некоторыми странами-членами альянса по поставкам Киеву оружия.

    "Альянс не имеет своего собственного оружия как единая организация. Конечно, страны-члены НАТО имеют свои вооруженные силы и вооружение. Я знаю, что идут переговоры на сегодня между Украиной и некоторыми странами альянса по этому поводу. Я обсуждал с президентом (Украины Петром Порошенко — Ред.) раньше вопросы о предоставлении вооружения на основе двухсторонних консультаций и переговоров, которые сейчас проходят", — сказал генсек НАТО в Верховной Раде.

    Выступление генсека НАТО в Верховной Раде. Видео
    112 Украина/Youtube
    "Не однаково мені". Генсек НАТО впервые выступил с речью в Раде

    При этом он не уточнил, о каком виде вооружений идет речь.

    В понедельник в Киеве под председательством президента Украины и генсека НАТО состоялось заседание комиссии Украина-НАТО.

    Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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