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    Золотарев: уже очевидно, что судьбу Украины решат без ее участия

    Тема:

    Первая встреча Путина и Трампа (36)

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    Наиболее вероятным последствием встречи двух лидеров станет то, что Запад, прежде всего Вашингтон и Берлин, серьезно усилят давление на Украину в плане выполнения минских соглашений, считает политолог Андрей Золотарев.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В пятницу, 7 июля, "на полях" саммита G20 в Гамбурге впервые лично встретятся президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

    Как в Москве, так и в Вашингтоне признают, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен "холодной войны". 

    Одной из тем обсуждения двух лидеров станет Украина. По мнению ряда экспертов, Трамп и Путин могут договориться об условной "большой сделке", при которой страны разделят сферы влияния. 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Москва и Вашингтон тестируют элементы "Большой сделки" - Корнейчук

    О том, чего стоит ожидать Украине от встречи двух президентов, в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    По его мнению, перспективы "большой сделки" пока туманны, 50 на 50, "поскольку стороны поднимали ставки и явно готовились к упорному торгу". 

    "Но совершенно очевидно, знаково, что на G20 Украина остается за дверями. И возникла та ситуация, когда судьбу Украины, по сути, решают без ее участия. Действительно налицо та ситуация, когда Украина может оказаться либо на столе, либо под столом", – отметил эксперт.

    Скорее всего, прогнозирует он, наиболее вероятным последствием станет то, что Запад, прежде всего Вашингтон и Берлин, достаточно серьезно усилят давление в плане выполнения минских соглашений. 

    Также Золотарев сообщил: все понимают, что встреча Трампа и Путина – ключевое событие саммита, хотя формально она и проходит на полях G20. 

    "Эта встреча является знаковой и основное внимание будет приковано к ней. Встреча двух лидеров приобретет судьбоносное значение", – сказал политолог. 

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    Подготовка к встрече шла долго: Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским лидером произойдет только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского президента. 

    Частично виной тому — давление со стороны антироссийски настроенной части американского истеблишмента, которая обвиняет РФ во вмешательстве в выборы президента США и с которой Трампу так или иначе приходится считаться.

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