Золотарев: уже очевидно, что судьбу Украины решат без ее участия

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В пятницу, 7 июля, "на полях" саммита G20 в Гамбурге впервые лично встретятся президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Как в Москве, так и в Вашингтоне признают, что отношения между сторонами находятся в низшей точке со времен "холодной войны".

Одной из тем обсуждения двух лидеров станет Украина. По мнению ряда экспертов, Трамп и Путин могут договориться об условной "большой сделке", при которой страны разделят сферы влияния.

О том, чего стоит ожидать Украине от встречи двух президентов, в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его мнению, перспективы "большой сделки" пока туманны, 50 на 50, "поскольку стороны поднимали ставки и явно готовились к упорному торгу".

"Но совершенно очевидно, знаково, что на G20 Украина остается за дверями. И возникла та ситуация, когда судьбу Украины, по сути, решают без ее участия. Действительно налицо та ситуация, когда Украина может оказаться либо на столе, либо под столом", – отметил эксперт.

Скорее всего, прогнозирует он, наиболее вероятным последствием станет то, что Запад, прежде всего Вашингтон и Берлин, достаточно серьезно усилят давление в плане выполнения минских соглашений.

Также Золотарев сообщил: все понимают, что встреча Трампа и Путина – ключевое событие саммита, хотя формально она и проходит на полях G20.

"Эта встреча является знаковой и основное внимание будет приковано к ней. Встреча двух лидеров приобретет судьбоносное значение", – сказал политолог.

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Подготовка к встрече шла долго: Трамп уже успел встретиться с лидерами не одного десятка стран, однако первая личная беседа с российским лидером произойдет только сейчас, спустя полгода после инаугурации американского президента.

Частично виной тому — давление со стороны антироссийски настроенной части американского истеблишмента, которая обвиняет РФ во вмешательстве в выборы президента США и с которой Трампу так или иначе приходится считаться.