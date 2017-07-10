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    Золотарев о заявлениях Тиллерсона: началась война интерпретаций

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    По мнению политолога Андрея Золотарева, необходимо дождаться конкретных действий Курта Волкера. Достаточно общие позиции, высказанные Рексом Тиллерсоном, позволяют интерпретировать их и как в сторону "поражения", так и "победы".
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко. На встрече Тиллерсон и Порошенко обсудили приверженность Вашингтона территориальной целостности и суверенитету страны.

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    Как заявил во время совместной пресс-конференции Тиллерсон, Россия должна сделать первый шаг в решении конфликта в Донбассе. Он также призвал Россию выполнять минские соглашения и не препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта. Кроме того, Тиллерсон сообщил, что США разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

    "Все начали гадать на кофейной гуще. "Была сделка – не была", приехал ли Тиллерсон дать мощный импульс Порошенко выполнять минские соглашения —  пока делать выводы преждевременно. Тем более, что после встречи с Тиллерсоном Порошенко вернулся к той агрессивной риторике, которая была накануне саммита в Гамбурге.

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    Поэтому посмотрим на действия, посмотрим, чем будет заниматься Курт Волкер, ведь все очень противоречиво. Одни кричат "Перемога!", дескать это ястреб из команды Маккейна, но все прекрасно знают, что Курт Волкер был аффилирован и с командой Пола Манафорта в политическом консультировании, он работал и в BGR Group, которая лоббирует Порошенко в Соединенных Штатах. Поэтому все не так однозначно", — рассказал политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

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    Кроме того, политолог, обратил внимание, что одно дело, когда человек дает те или иные личные оценки, и совсем другое – когда он становится членом команды и вынужден играть у же по той партитуре, которая в этой команде принята.

    "Американцы – люди предельно стратегичные и вольные импровизации членов команды не допускаются в принципе. Волкер будет проводить ту политику, ту стратегическую линию, которую определила команда Трампа. Поэтому, как это будет делаться, надо смотреть уже по фактам. 

    Пока же идет война интерпретаций: о чем договорились Путин и Трамп, с чем приехал Тиллерсон? Достаточно общие позиции, высказанные Тиллерсоном, позволяют интерпретировать и в ту, и в другую сторону — и в сторону "зрады", и в сторону "перемогы". Поэтому подождем", – пояснил политолог.

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