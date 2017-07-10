Тиллерсон в Украине: читайте между строк – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В воскресенье, 9 июля, Украину посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В рамках визита он встретился с президентом Петром Порошенко.

Как заявил Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров, РФ должна сделать первый шаг для деэскалации ситуации в Донбассе, в частности, в вопросе прекращения огня.

Также Тиллерсон пообщался с представителями гражданского общества и реформаторами. По словам народного депутата Мустафы Найема, присутствовавшего на встрече, каждая тема разговора заканчивалась репликами и вопросами о борьбе с коррупцией: кто за этим стоит, и почему борьба не приносит результатов.

Подробнее о встрече украинских реформаторов с госсекретарем США в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як пройшла зустріч з Тіллерсоном, про що говорили?

– Говорили про реформи. Тіллерсон відразу дав зрозуміти, що він хоче від нас почути яка ситуація з конкретними галузями реформ. І про що б ми ні говорили: чи про енергетику, чи про бізнес-середовище, чи про реформування поліції, ми, звичайно, упиралися в наріжний камінь наших реформ — це корупція.

Хочу зазначити, що Тіллерсон — це бізнесмен з 40-річним стажем ведення бізнесу. І в нього дуже практичний і прагматичний підхід. Він оцінює ситуацію з реформами з точки зору іноземного потенційного інвестора. Для нього важливо мати можливість інвестувати в Україну. Не для нього особисто, а взагалі.

Для нього це показник, якщо в Україну прийдуть західні прямі інвестиції. І він абсолютно свідомий того, що західні прямі інвестиції не прийдуть, якщо в нас не буде захищене право власності, і якщо в нас будуть правоохоронні органи використовуватися для віджиму бізнесу і для захисту якихось політичних інтересів. Тому він дуже з розумінням поставився до нашої оцінки боротьби з корупцією, і я зі свого боку, йому озвучила кілька пріоритетів.

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Дійсно, в нас є досягнення, в нас є НАБУ, яке готове йти з кримінальними провадженнями стосовно недоторканних людей в країні. Це бюро позбавлене політичних впливів, воно дійсно має високі гарантії незалежності. Але вироків і конфіскацій ми не побачимо в найближчому майбутньому, бо немає суддів, які здатні розглядати неупереджено справи НАБУ.

УНИАН Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве

І ось ми говорили про створення антикорупційного суду і необхідністю зробитице якнайшвидше. Власне, Тіллерсон на вже офіційній прес-конференції з президентом ще раз вже особисто озвучив про пріоритети судової реформи і створення антикорупційного суду.

Чи готові США вимагати, жорсткіше контролювати реформи в Україні?

– США вже допомагають, і Штати, як один з донорів МВФ, підтримують всі критичні вимоги МВФ. Якщо ви проаналізуєте заяву Тіллерсона з президентом Порошенком, то він наголосив, що Україна просто зобов'язана виконати всі вимоги МВФ щодо інших реформ, не тільки антикорупційної, і не тільки зі створення антикорупційних судів. А також пенсійної реформи, земельної реформи.

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Тобто, я думаю, що у Тіллерсона, так як він бізнесмен, буде дуже чіткий конкретний підхід до реформ в Україні: ось є МВФ, ми йому даємо великі гроші, МВФ оцінив і вважає, що в Україні потрібна реформа А, Б, В. І для нього буде дуже серйозним негативним показником, якщо ті реформи не будуть виконані або якщо ще гірше, на вже позитивні досягнення будуть накладатися якісь зміни, і будуть спроби ці досягнення скасувати, нівелювати, відкатати назад.

Тобто США цілком задоволені ходом реформ і тим, що відбувається в Україні?

– Абсолютно ні. Я думаю, що Тіллерсон, як представник дипломатичної служби, говорить між словами.

І з його офіційної промови очевидно, що після того, як він похвалив Україну стосовно реформ, він наголосив, що вони ще невідворотні, що потрібно ще багато працювати. І потім озвучив, що конкретно потрібно зробити, з великим акцентом саме на судову реформу. І він в деталях навіть назвав, що в дійсний, діючий відбір суддів Верховного суду має враховувати думки громадськості, має бути прозорим. І судді мають бути призначені з високим ступенем доброчесності.

Сайт президента Украины Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве

Тобто тут між рядками ми читаємо те, що США не задоволені ходом відбору суддів у Верховний суд України.

Також Мустафа Найєм ставив дуже багато запитань щодо боротьби з корупцією. А чи знайшли відповіді під час зустрічі?

– Насправді у Тіллерсона було запитання трошки в інакшому контексті. Він запитав, про що думають звичайні громадяни, яка оцінка реформ влади звичайних громадян. І наша однозначна відповідь всіх учасників зустрічі була, що громадяни дуже критичні і незадоволені станом боротьби з корупцією.

Далі Тіллерсон був дуже зацікавлений діяльністю НАБУ, і він розпитував, чи НАБУ фокусується на дрібній побутовій корупції, чи на високопосадовій корупції. Він був задоволений, що дійсно у фокусі НАБУ є високопосадова корупція.

Ми з Мустафою і Андрієм Коболєвим пояснили Тіллерсону, чому в Україні діє ось таке закрите, замкнуте політичне корупційне коло. Люди, корупціонери отримують доступ до державного ресурсу, до державних компаній, до державних посад, використовують ті компанії і посади для того, щоби розкрадати державні ресурси. І вони формують так звані бізнеси, які насправді не є бізнесами, а це майданчики для відмивання коштів. Вони нічого нового не створюють, вони не дають якісь кращі продукти і послуги за нижчою ціною. Вони просто створюють штучні монополії і в результаті отримують нереальні статки, які далі інвестують у вибори і отримують нові посади, вже в наступний цикл виборів.

Тобто це таке замкнуте політичне коло, яке призводить до того, що ніколи олігархи, корупціонери не будуть зацікавлені в приході прямих інвестицій, і в реальній конкуренції. Він сприйняв цей аргумент, я думаю, що він зрозумів, в чому корінь зла.

Чи можливо найближчим часом створити антикорупційний суд?

– Я думаю, що і Тіллерсон, Державний департамент США дуже добре розуміють, що якби була політична воля, суд уже був би створений. У нас ще з лютого у ВР зареєстрований законопроект про антикорупційний суд.

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Досі немає жодної законодавчої ініціативи зі сторони АП. Так само, як і НАБУ, можна створити за наявності політичної волі за один рік. Тобто якщо уявимо, що закон приймається у вересні, відбір суддів можна почати в жовтні, і вже в січні призначити перших антикорупційних суддів.

Нам не потрібно 100 суддів або 200, нам достатньо 50 суддів, але відібраних реальною незалежною конкурсною комісією, в яку можуть входити й іноземні експерти, прокурори, судді. І ці 50 суддів можуть в січні вже почати працювати, розглядати справи НАБУ.

Яких підсумків дійшли після цієї зустрічі?

– Ні, я думаю, що сам факт, що Тіллерсон приїхав в Україну, це посадовець високого рівня, цей факт дуже позитивний. Він говорить, що Україна для Держдепартаменту і для нової адміністрації Трампа не є байдужою, і вони шукають рішення проблеми. Але вони фокусуються не тільки на вирішенні війни, вони фокусуються також і на реформах в Україні.

Вони розуміють, що реформи є запорукою успішної України, а успішна Україна є запорукою перемоги у війні. Дуже чіткий прагматичний підхід я побачила, зацікавленість у спілкуванні не лише з державними представниками, але й бажання почути альтернативну точку зору. І сам факт, що Тіллерсон зустрівся з нами раніше, ніж з президентом Порошенко, є дуже красномовним.

Ранее политический эксперт Сергей Быков в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что представитель по Украине в Госдепе США украинской оппозицией будет трактоваться, как надзиратель.

Также эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что назначение спецпредставителя США, который будет заниматься только Украиной, снижает риск того, что Штаты привяжут украинский вопрос к сирийскому.