Видишенко: после визита Тиллерсона давление на Украину возрастет

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон прибыл с визитом в Украину. Это его первый визит в Киев. Как анонсировалось в администрации президента Украины, он встретится с президентом Петром Порошенко.

Также вместе с государственным секретарем прибыл в Украину и спецпредставитель Госдепартамента США с Украиной Курт Уолкер. Говорить будут о территориальной целостности Украины, а также о ходе реформ, в частности экономической, политической и реформе в военной области.

Итоги саммита G20 и предпосылки визитов прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

Оправдались ли прогнозы о том, что украинский вопрос не станет главным или все-таки позитив есть?

— Хотелось бы все-таки смотреть как оптимист на эти вопросы, поэтому есть предпосылки к некоторым подвижкам по разрешению нашего вопроса. В частности, заявление лидеров, уже на второй день саммита в нормандском формате, о безальтернативности минского процесса, вносит здравую струю в деэскалацию нашего направления по той причине, что все-таки в подтверждении безальтернативности Минска присутствуют хорошие достаточно тенденции. Это соответствует нашим, украинским глубинным национальным интересам.

Чем безальтернативность минского процесса хороша для Украины?

— Очевидно, что это единственная возможность в нынешних условиях деэскалировать конфликт на Востоке. И тут вне зависимости от отношения к минским договоренностям очевидно, что это единственная возможность, когда и внешние и внутренние украинские политические игроки смогут договориться в рамках данного процесса — это лишний раз подтверждено и великими державами после последних встреч. И естественно это неоднократно подчеркивалось со стороны ООН, и, скажем, достаточно конструктивных сил на внутриполитической арене у нас.

twitter.com/poroshenko Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко

Возможны ли какие-то положительные изменения?

— К сожалению, пока процесс буксует, о чем собственно и свидетельствовали лидеры Франции, ФРГ, РФ на последнем заседании в нормандском формате без Порошенко. Но сейчас есть возможность внести здравую струю в данный процесс при помощи возможной, намечающейся нормализации российско-американских отношений и активизации роли США в данном процессе.

США собираются более активно вмешаться в ситуацию?

— США никогда не выходили из нашей ситуации. Они всегда присутствовали в качестве одного из ведущих, если не ведущего куратора за спиной представителей Франции и ФРГ в минском процессе. Однако то, что сейчас велика вероятность того, что США захотят усилить свою роль, при том, что ранее все-таки последние полгода фактически, исходя из того, что новая администрация продолжала двигаться так же, как и прежняя администрация, фактически была установка на девальвацию собственной роли в минском процессе в пользу скорее ФРГ. Сейчас же можно говорить о том, что США скорее намерены усилить собственные позиции и возможно тут достаточно широкое поле для конструктивного взаимодействия ведущих сторон минского процесса с целью вновь все-таки актуализации скорейшей имплементации минских договоренностей со стороны, в том числе, и Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала телефонный разговор между лидерами нормандской четверки.

— Конечно, определенный прогресс есть, но все-таки тут преждевременно пока смотреть на это с достаточно значительной степенью оптимизма, потому что пока все-таки преждевременно было бы об этом судить.

Меркель также заявила, что прогресс в регулировании украинского вопроса есть, но очень медленно движется ситуация. Какие существуют препятствия?

— Если говорить об основном преткновении сейчас в реализации минских договоренностей, очевидно, что в первую очередь, к глубокому сожалению меня, как гражданина нашей страны, это позиция нашего политического класса, в первую очередь правящих кругов, не желающих брать на себя ответственность за реализацию подписанных ими же договоренностей. А вследствие чего имплементация минских договоренностей в Верховном совете Украины пока еще не состоялась. Очевидно, а имплементацию данных договоренностей со стороны Украины рассчитывают и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине, и в Москве. И, скорее всего, внешние игроки не изменят свои позиции и при помощи, возможно даже давления, все равно заставят украинский правящий класс пойти на данное действие. А, как следствие боязни чисто связаны с электоральными рисками. Наш политический класс пока очень осторожен в этих действиях. К глубокому сожалению, это лишь продолжает действие того конфликта, который у нас происходит, так как необходима политическая воля для его решения, а ее пока не хватает.

Кто это должен сделать прежде всего, народные избранники, которые должны проголосовать или президент?

— Очевидно, в первую очередь это должны быть представители Верховного совета — наши депутаты. А действия уже президента — это кулуарные действия. Они не связаны с конституционными процессами в нашем государстве. Хотя президент очевидным образом обязан поддерживать данный процесс, под которым сам он ставил свою подпись.

Чего ждать от визитов Тиллерсона и Фолькера?

— Если мы говорим о взаимодействии уже традиционном в последние несколько лет между Государственным департаментом США и нашими правящими кругами, мы помним ситуацию с ручным управлением от Джозефа Байдена и ведущую роль Виктории Нуланд. Фактически данная схема сохраняется в значительной степени. Все-таки Рекс Тиллерсон и Государственный департамент будут играть очень важную роль в наших процессах. Более того, если мы говорим о саммите, лишний раз был подтвержден тот момент, что сохраняется линия Сергея Лаврова и Тиллерсона, как решение, в том числе, и нашего вопроса на высшем уровне на линии Министерства иностранных дел РФ и Государственного департамента США. Если же мы говорим о современном состоянии Госдепартамента, там важную достаточно роль по Украине играет сейчас Джон Хефферн, который в значительной степени сейчас должен играть роль Виктории Нуланд. Фактически данный профессиональный специалист по СНГ и Восточной Европе, в частности и России специалист, он занимает ту самую должность, которую занимала Виктория Нуланд. И его роль очень важна.

twitter.com/poroshenko Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко

В то же время был назначен специальный представитель Курт Фолькер, который известен достаточно своими неоконсервативными взглядами. Фолькер занимает традиционно последние годы жесткую антироссийскую позицию, но тут в первую очередь играет основную роль то, кем он назначен. В частности, Тиллерсона его непосредственным начальником, и то, что это способно внести в том числе позитивный импульс в реализацию минских договоренностей, хотелось бы в это верить, что и это может привести к подобному развороту нашего сценария. Сам же Тиллерсон, как мы знаем, уже прибыл в Киев, и судя по всему его визит, он как раз будет использован в какой-то степени как элемент давления в наших внутриукраинских политических процессах. Но скорее Тиллерсон, учитывая, что этот визит после саммита, он был еще назначен, этот визит, до саммита, до съезда собственно, поэтому скорее всего данный визит будет просто очень важным с точки зрения дальнейшей политики Тиллерсона в нашем украинском направлении.

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Ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что Украина не хочет выполнять минские договоренности, потому что они ей не выгодны, и Тиллерсон будет пытаться оправдать эту позицию.