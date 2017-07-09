Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в рамках "Минска"

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. США разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений. Об этом заявил Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сообщается, по этой причине назначили спецпосланника США в Украине Курта Уолкера.

"Недавно было назначение Курта Волкера как специального представителя по вопросам Украины… Я думаю, что важно четко определить наши цели, то есть США, в отношении этой ситуации, в первую очередь возобновить территориальную целостность Украины… Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках минских соглашений, именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание, и мы будем координировать этот процесс с "нормандской четверкой", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи с Порошенко, которую транслировал телеканал "112 Украина".

Тиллерсон также заявил, что США будут координировать свои действия по урегулированию конфликта в Донбассе с "нормандской четверкой".

Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США накануне сообщило, что спецпосланником США в Украине назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Курт Уолкер, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.