наверх
09.07.201716:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тиллерсон: США разочарованы отсутствием прогресса в рамках "Минска"

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (33)

    (обновлено: )38930
    Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи с Порошенко заявил, что США будут координировать свои действия по урегулированию конфликта в Донбассе с "нормандской четверкой".
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. США разочарованы отсутствием прогресса в реализации минских соглашений. Об этом заявил Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

    Брифинг Петра Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Тиллерсоном
    Петр Порошенко / Facebook
    Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

    Как сообщается, по этой причине назначили спецпосланника США в Украине Курта Уолкера.

    "Недавно было назначение Курта Волкера как специального представителя по вопросам Украины… Я думаю, что важно четко определить наши цели, то есть США, в отношении этой ситуации, в первую очередь возобновить территориальную целостность Украины… Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках минских соглашений, именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание, и мы будем координировать этот процесс с "нормандской четверкой", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи с Порошенко, которую транслировал телеканал "112 Украина".

    Тиллерсон также заявил, что США будут координировать свои действия по урегулированию конфликта в Донбассе с "нормандской четверкой".

    Агентство Рейтер со ссылкой на заявление Госдепа США накануне сообщило, что спецпосланником США в Украине назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Курт Уолкер, он будет заниматься координацией усилий Госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20