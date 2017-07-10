Бортник: три причины визита Тиллерсона в Украину

РИА Новости Украина

Киев встречает высоких гостей. В воскресенье, 9 июля, госсекретарь США Рэкс Тиллерсон прибыл в Украину с коротким визитом и встретился с президентом Петром Порошенко.

После недолгих переговоров Тиллерсон и Порошенко вышли к СМИ. Порошенко отметил, что поддержка США материализована в виде визита в Киев Тиллерсона, а также поблагодарил США за назначение спецпредставителя по делам Украины Курта Волькера.

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В ходе брифинга Тиллерсон поблагодарил Порошенко за радушную встречу и заверил, что США настроены помочь в восстановлении территориальной целостности Украины. "Я думаю, что важно четко определить наши цели, то есть США, в отношении этой ситуации, в первую очередь возобновить территориальную целостность Украины… Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках минских соглашений, именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание, и мы будем координировать этот процесс с "нормандской четверкой", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи с Порошенко.

Тиллерсон также заявил, что США будут координировать свои действия по урегулированию конфликта в Донбассе с "нормандской четверкой".

Скриншот с сайта Facebook

Итоги визита госсекретаря США в Украину на своей странице в Facebook проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Политолог отмечает, что тактическим успехом можно считать то, что США удалось втянуть в контекст украинских проблем, но "не уверен, чей это "успех" — отечественной дипломатии или российской…".

В целом Тиллерсон, уверен Бортник, приехал по трем причинам.

Первое — представить Курта Волкера украинскому истеблишменту и наделить его публичными полномочиями.

"В итоге, с учетом статуса Волкера, мы оказались на пороге "Женевского формата" (зависит от того, как заработает Волкер) и смены посла США в Украине; перетряхивании наших проамериканских элит ("реформаторам" и "антикоррупционерам", и прореспубликанским и продемократическим, стоит напрячься)", — пишет эксперт.

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Второе, продолжил политолог, — "проинформировать, успокоить и ввести в нынешнюю политическую реальность Петра Алексеевича после встречи G-20 и сбалансировать встречу с Путиным".

"Президент (Порошенко — ред.) сделал вид, что понял и поумерил риторику. Но ему это не впервой)", — пишет Бортник.

И третья причина, которую выделяет политолог, — "экономику никто не отменял: энергетика, инфраструктура, земля…".