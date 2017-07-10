наверх
10.07.201712:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Бортник: три причины визита Тиллерсона в Украину

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (58)

    (обновлено: )145
    Госсекретарь США приехал представить спецпредставителя по вопросам Украины, проинформировать и успокоить президента Петра Порошенко после G20 и решить ряд экономических вопросов, считает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Киев встречает высоких гостей. В воскресенье, 9 июля, госсекретарь США Рэкс Тиллерсон прибыл в Украину с коротким визитом и встретился с президентом Петром Порошенко.

    После недолгих переговоров Тиллерсон и Порошенко вышли к СМИ. Порошенко отметил, что поддержка США материализована в виде визита в Киев Тиллерсона, а также поблагодарил США за назначение спецпредставителя по делам Украины Курта Волькера.

    Читайте также: Все в гости в Киев. С чем едут Тиллерсон, Гутерреш и Столтенберг?

    В ходе брифинга Тиллерсон поблагодарил Порошенко за радушную встречу и заверил, что США настроены помочь в восстановлении территориальной целостности Украины. "Я думаю, что важно четко определить наши цели, то есть США, в отношении этой ситуации, в первую очередь возобновить территориальную целостность Украины… Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках минских соглашений, именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание, и мы будем координировать этот процесс с "нормандской четверкой", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи с Порошенко.

    Тиллерсон также заявил, что США будут координировать свои действия по урегулированию конфликта в Донбассе с "нормандской четверкой".

    Скриншот с сайта Facebook

    Итоги визита госсекретаря США в Украину на своей странице в Facebook проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Политолог отмечает, что тактическим успехом можно считать то, что США удалось втянуть в контекст украинских проблем, но "не уверен, чей это "успех" — отечественной дипломатии или российской…".

    Специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер
    @ChristopherJM
    Спецпредставитель США по Украине: кто вы, мистер Уолкер?

    В целом Тиллерсон, уверен Бортник, приехал по трем причинам.

    Первое — представить Курта Волкера украинскому истеблишменту и наделить его публичными полномочиями. 

    "В итоге, с учетом статуса Волкера, мы оказались на пороге "Женевского формата" (зависит от того, как заработает Волкер) и смены посла США в Украине; перетряхивании наших проамериканских элит ("реформаторам" и "антикоррупционерам", и прореспубликанским и продемократическим, стоит напрячься)", — пишет эксперт.

    Смотрите также: Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

    Второе, продолжил политолог, — "проинформировать, успокоить и ввести в нынешнюю политическую реальность Петра Алексеевича после встречи G-20 и сбалансировать встречу с Путиным". 

    "Президент (Порошенко — ред.) сделал вид, что понял и поумерил риторику. Но ему это не впервой)", — пишет Бортник.

    И третья причина, которую выделяет политолог, — "экономику никто не отменял: энергетика, инфраструктура, земля…". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20