Тиллерсон: посол Уолкер изменит статус-кво на переговорах "нормандской четверки"

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон подчеркивает, что специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер попытается изменить статус-кво на переговорах "нормандской четверки" (представителей Украины, Германии, Франции и России — Ред.), чтобы благодаря этим переговорам начался прогресс. Об этом госсекретарь США сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Петром Порошенко.

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"Я считаю, что президент Трамп дал ясно понять, что достижение прогресса и в конечном итоге урегулирование кризиса здесь, в Украине, и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины необходимо для того, чтобы США и Россия улучшили свои отношения", — заявил Тиллерсон.

Также он сказал, что этот вопрос имеет большое значение для американского народа и вызывает значительный интерес.

"И президент дал понять во время общения с нашими российскими собеседниками. И свидетельством этому является, опять же, назначение посла Уолкера для более прямого присоединения к "нормандской группе". И мы собираемся изучить пути, чтобы изменить статус-кво, потому что сохранение нынешнего положения дел совершенно неприемлемо", — заявил Тиллерсон.

"Поэтому мы должны "оживить" (reinvigorate) переговоры, чтобы сдвинуть их с места, и это цель нашего участия, и цель назначения посла Уолкера. Мы надеемся, что сможем изменить эту динамику и начать прогресс", — заявил Тиллерсон.

Напомним, в воскресенье Тиллерсон прибыл с рабочим визитом в Киеве, где встретился с президентом страны Петром Порошенко.