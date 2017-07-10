Бондаренко: спецпредставитель США по Украине Уолкер – важный штрих

РИА Новости Украина

Новоназначенный спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер останется в Киеве на несколько дней для координации дальнейших шагов. Об этом президент Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном.

из открытых источников Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер

"Я хотел бы поблагодарить за назначение Курта (Уолкера — Ред.) специальным представителем для сотрудничества на украинском направлении. Он очень хорошо известен в Украине, несмотря на то, что это его первый визит в Киев", — сказал Порошенко.

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Тем временем в Украине начали широко обсуждать фигуру Уолкера и прогнозировать, что стране может принести это назначение. Об одной важной детали по этому поводу сообщил на своей странице в Facebook политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

Скриншот с сайта Facebook

Он обозначил это как "один штрих, который обошли вниманием многие эксперты, уже отнесшие Курта Уолкера в разряд "вашингтонских ястребов", имея в виду его работу в Институте Маккейна и антироссийскую статью, написанную в феврале 2015 года.

"Курт Уолкер не обязан своей карьерой Джону Маккейну. Он считается протеже Рика Дэвиса (в свое время Дэвис возглавлял избирательный штаб Маккейна). В то же время Дэвис является (по крайней мере, был до последнего времени) бизнес-партнером Пола Манафорта (фирма "Манафорт и Дэвис"). У Дэвиса — широкие связи в среде российских бизнес-элит (даже несмотря на старый конфликт с Олегом Дерипаской)", — пишет Бондаренко.

Отдельно политолог прокомментировал "широко цитируемую статью Уолкера".

"Она написана в то время, когда республиканцы пытались остро критиковать демократов за непоследовательность в украинском вопросе. Извините за грубость, но это политический трюк из серии "Вань, ты обещал на мне жениться!"—"Мало ли чего я на тебе обещал!", — описал ситуацию эксперт.

Политолог считает, что какими бы ни были личные симпатии или антипатии Уолкера, но действовать он будет строго в соответствии с инструкциями и директивами, которые ему будет спускать Госдеп.

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"Он — кадровый дипломат, один из 70000 сотрудников Государственного департамента США, и его дальнейшая карьера будет зависеть от того, насколько качественно он будет выполнять полученные директивы, а не от количества плевков в сторону Путина. Это не значит, что он не будет выполнять роль канала информации для отдельных украинских политиков, стремящихся достучаться до Госдепа. Но не больше. Собственной политики в отношении России или ДНР/ЛНР он практиковать не будет", — прогнозирует Бондаренко.

Кроме того, приезд Уолкера, отмечает эксперт, совпадет по времени с подготовкой к отъезду в США Джорджа Кента, "первого заместителя посла США в Украине и неформального друга всех "грантоедов" и борцов с коррупцией".

"С одной стороны, их функционал не будет пересекаться. Но есть же и неформальная сторона дипломатии?", — подытожил Кость Бондаренко.