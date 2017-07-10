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    Бондаренко: спецпредставитель США по Украине Уолкер – важный штрих

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (53)

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    Какими бы ни были личные симпатии или антипатии спецпредставителя США по Украине Курта Уолкера, действовать он будет строго в соответствии с инструкциями и директивами, которые ему будет спускать Госдеп, прогнозирует политолог Кость Бондаренко.
    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Новоназначенный спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер останется в Киеве на несколько дней для координации дальнейших шагов. Об этом президент Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном.

    из открытых источников
    Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер

    "Я хотел бы поблагодарить за назначение Курта (Уолкера — Ред.) специальным представителем для сотрудничества на украинском направлении. Он очень хорошо известен в Украине, несмотря на то, что это его первый визит в Киев", — сказал Порошенко.

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    Тем временем в Украине начали широко обсуждать фигуру Уолкера и прогнозировать, что стране может принести это назначение. Об одной важной детали по этому поводу сообщил на своей странице в Facebook политолог, руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

    Скриншот с сайта Facebook

    Он обозначил это как "один штрих, который обошли вниманием многие эксперты, уже отнесшие Курта Уолкера в разряд "вашингтонских ястребов", имея в виду его работу в Институте Маккейна и антироссийскую статью, написанную в феврале 2015 года.

    "Курт Уолкер не обязан своей карьерой Джону Маккейну. Он считается протеже Рика Дэвиса (в свое время Дэвис возглавлял избирательный штаб Маккейна). В то же время Дэвис является (по крайней мере, был до последнего времени) бизнес-партнером Пола Манафорта (фирма "Манафорт и Дэвис"). У Дэвиса — широкие связи в среде российских бизнес-элит (даже несмотря на старый конфликт с Олегом Дерипаской)", — пишет Бондаренко.

    Специальный представитель по переговорам по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер
    @ChristopherJM
    Спецпредставитель США по Украине: кто вы, мистер Уолкер?

    Отдельно политолог прокомментировал "широко цитируемую статью Уолкера". 

    "Она написана в то время, когда республиканцы пытались остро критиковать демократов за непоследовательность в украинском вопросе. Извините за грубость, но это политический трюк из серии "Вань, ты обещал на мне жениться!"—"Мало ли чего я на тебе обещал!", — описал ситуацию эксперт.

    Политолог считает, что какими бы ни были личные симпатии или антипатии Уолкера, но действовать он будет строго в соответствии с инструкциями и директивами, которые ему будет спускать Госдеп.

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    "Он — кадровый дипломат, один из 70000 сотрудников Государственного департамента США, и его дальнейшая карьера будет зависеть от того, насколько качественно он будет выполнять полученные директивы, а не от количества плевков в сторону Путина. Это не значит, что он не будет выполнять роль канала информации для отдельных украинских политиков, стремящихся достучаться до Госдепа. Но не больше. Собственной политики в отношении России или ДНР/ЛНР он практиковать не будет", — прогнозирует Бондаренко.

    Кроме того, приезд Уолкера, отмечает эксперт, совпадет по времени с подготовкой к отъезду в США Джорджа Кента, "первого заместителя посла США в Украине и неформального друга всех "грантоедов" и борцов с коррупцией". 

    "С одной стороны, их функционал не будет пересекаться. Но есть же и неформальная сторона дипломатии?", — подытожил Кость Бондаренко. 

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