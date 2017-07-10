Спецпредставитель США по Украине: кто вы, мистер Уолкер?

Владимир Матвеев, обозреватель

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон объявил 7 июля о назначении специальным представителем по Украине Курта Уолкера.

"Посол Волкер, ранее работавший постоянным представителем США в НАТО, а также директором по делам Европы и Евразии Совета национальной безопасности, будет ответственным за продвижение усилий США по достижению целей, поставленных в рамках Минского процесса", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Спецпредставитель по Украине в госдепе Курт Уолкер — экс-посол США при НАТО (в 2008-2009 гг.) будет координировать активность Вашингтона по урегулированию ситуации в Донбассе в тесном контакте с украинской стороной и участниками "нормандского формата" — Россией, Германией и Францией.

"Соединенные Штаты по-прежнему полностью преданы целям Минских соглашений, и я полностью уверен в том, что Курт продолжит эти усилия по достижению мира в Украине", — цитирует пресс-служба Тиллерсона.

Во время встречи в Гамбурге на саммите G20 лидеры России и США договорились создать канал связи для продвижения урегулирования в Украине на основе Минских соглашений.

Как ранее рассказал журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента, "все члены нормандского формата — Франция, Германия, Украина и Россия — выразили свое желание иметь американского партнера, с которым они могут работать на переговорах. Не как с членом нормандского формата, а как с (лицом, оказывающим) важную поддержку данному формату, соратником (полномочных представителей) стран, ведущих переговоры по имплементации Минского соглашения. Есть широкая поддержка ими американского участия, и мы в настоящее время изучаем, как лучше всего поддержать нормандский формат и минские переговоры".

Уолкер сопровождал Тиллерсона во время его краткого визита в Киев 9 июля по дороге в Турцию. Показательно, что в соответствии с опубликованным 8 июля законом, вступление Украины в НАТО определено как один из ключевых факторов государственной политики. Уолкер ранее поддерживал вступление Украины в НАТО и выступал за предоставление Украине летального оружия.

из открытых источников Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер

55-летний Курт Уолкер является карьерным дипломатом, аналитиком и специалистом по Европе. В 1986-1988 гг. он работал аналитиком ЦРУ. С 1988 года — занимал разные должности в Госдепе США. В 2000-х Уолкер занимал должность исполнительного директора по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности, отвечал за подготовку США к двум саммитам НАТО. В июле 2005 года получил новое назначение заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Работал с сенатором Джоном МакКейном.

В конце 1990-х годов он стал первым секретарем миссии США в НАТО. В 2008-2009 гг. работал постпредом США в НАТО, сообщает сайт НАТО.

Помимо этого, Уолкер также — старший советник Атлантического Совета и член Совета директоров Capital Guardian Funds Trust.

В 2011-2012 гг. Уолкер был на руководящей должности в BGR Group, объединяющей лоббистскую компанию и инвестбанк. Этот факт особо интересен, поскольку после победы на выборах Дональда Трампа администрация Порошенко наняла BGR Group для продвижения своих интересов в Белом доме, пишет The Hill.

Согласно изданию, компания подписала контракт с Киевом 23 декабря 2014 года.

Согласно информации, представленной на сайте этой группы, Курт Уолкер работает старшим советником DRG Group. По сообщениям СМИ Волкер был вовлечен в разрешение конфликта на востоке Украины примерно полтора года тому назад, призывая разрешить его, прежде всего, демонстрацией силы и предоставить Украине оружие.

Напомним, госсекретари США и их помощники традиционно "курировали" Украину в Госдепартаменте США. В частности, экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, курировавшая вопрос Украины в Госдепартаменте при Обаме, принимала активное участие в становлении нынешнего режима в стране, а также по конфликту в Донбассе.

Должность спецпредставителя по США в переговорах по ситуации в Украине в Госдепартаменте США создана впервые.

Дипломата характеризует и тот факт, что он на протяжении длительного времени он сотрудничает с сенатором Дж. МакКейном и основанным им институтом международного лидерства МакКейна при университете штата Аризона, где занимает должность эксперта по международной политике и национальной безопасности.

Судя по карьере и высказываниям Уолкера, его поддерживают спецслужбы США и НАТО, в связи с чем он на определенном этапе может привнести именно их видение в разрешение тех или иных вопросов, а не только позицию Администрации Трампа.

Уолкера достаточно хорошо характеризуют его собственные открытые высказывания.

Так, в статье в Foreign Policy за февраль 2015 года Уолкер писал о необходимости обеспечить ВС Украины «высокотехнологичными» противотанковыми, контр-батарейными и зенитными системами, а также обеспечить передачу разведаданных, направление военных советников в Минобороны Украины.

Уолкер высказался за предложение Западом "эффективного пакета финансовой помощи" для Украины, включая обязательства МВФ, добавив прямую поддержку США и ЕС. Целью такой деятельности США в отношении Украины он назвал хорошо подготовленные и оснащенные ВС Украины. Выступает за непризнание присоединения Крыма к России и недопустимость создания "замороженного конфликта" на востоке Украины.

"Ни Европа, ни Соединенные Штаты не могут согласиться с созданием нового замороженного конфликта. Для этого они должны принять официальную политику непризнания присоединения Крыма к России, как это было в случае с прибалтийскими государствами, когда они были оккупированы Советским Союзом", — писал Уолкер.

"Соглашение, подписанное в Минске в феврале, следует называть не мирными договорённостями, а соглашением о разделе Украины, которое было навязано Киеву Германией, Россией и Францией. Сейчас соблюдение этого раздела страны отслеживается международным сообществом посредством ОБСЕ. Минские соглашения — не решение, а проблема, поскольку фактически они придают легитимность российскому вторжению на Украину", — цитировал его летом 2015 года Голос Америки.

В своих показаниях на слушаниях сенатского комитета по международным отношениям 7 апреля 2017 года он призвал администрацию Дональда Трампа противодействовать вызовам, брошенным, по его мнению, Западу Москвой.

"Россия пытается разрушить порядок, установленный после холодной войны в Европе, меняя границы с использованием военной силы. Российские войска оккупировали часть Украины, Грузии и Молдовы, и, нагло демонстрируя силу, Россия просто аннексировала Крымский полуостров", — заявил Уолкер в апреле 2017 года.

Говоря о законопроекте Сената США по санкциям в отношении Ирана и России, Уолкер отметил, что "это сигнал России. Это сигнал администрации (США): если она захочет значительно изменить политику (в отношении этих стран), Сенат сможет проголосовать или выступить против этого. Такая ситуация заставляет идти на диалог и искать консенсус при формировании политики. Наверное, это хорошо", цитирует Уолкера Голос Америки.

Он также известен как сторонник расширения НАТО. По его собственным словам, Уолкер способствовал расширению Североатлантического альянса еще в ходе подготовки к Бухарестскому саммиту НАТО в 2008 году, напоминает ВВС.

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Таким образом, "ястребиный ястреб", который достаточно хорошо знаком с ситуацией на востоке Украины и с деятельностью представителей Администрации Порошенко, не может не привнести напряжение в отношения с Россией уже и в качестве спецпредставителя по Украине.

Как пишет в комментарии для DW Константин Эггерт, назначение спецпредставителем по урегулированию конфликта бывшего постоянного представителя США при НАТО Курта Уолкера "явно показывает: в Белом доме и государственном департаменте занимают твердую проукраинскую позицию. По крайней мере, пока".

Наряду с этим, по мнению Тиллерсона, который будет контролировать спецпредставителя, "Курт, благодаря его богатому опыту, как никто обладает необходимой квалификаций для того, чтобы приблизить мирное разрешение конфликта", цитирует госсекретаря Голос Америки.