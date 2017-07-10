Спецпредставитель США озвучил "лучшую помощь" Украине

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КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Новый специальный представитель США по Украине Курт Уолкер заявил, что лучшей помощью Украине будет сделать ее сильной демократией.

"Лучший способ противостоять нападениям на Украину и российской пропаганде — это усиление Украины.(…) Чтобы она была привлекательна для восточных регионов, и чтобы на нее не смогла повлиять российская дезинформация", — сказал Уолкер в интервью Голосу Америки.

Уолкер также отметил, что любой запрет информации не есть правильным способом решения проблемы. Он выступил за полную прозрачность в информационном пространстве.

Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что специальный представитель США по Украине Курт Уолкер останется в Киеве на несколько дней для координации дальнейших шагов.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках визита в Киев представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также обсудит с украинским лидером ход реформ в стране и "всестороннюю помощь" США в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины.

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