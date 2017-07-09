Украина расширит сотрудничество с США во многих сферах - Порошенко

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Украина благодарна Соединенным Штатам Америки за поддержку реформ, которые в последнее время внедряет, особенно реформ в энергетическом секторе. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсон, которая состоялась по результатам двусторонней встречи.

"Мне приятно было услышать поддержку реформ в энергетическом секторе после сегодняшней утренней встречи и после наших переговоров. Поддержку наших двусторонних отношений. Хочу подчеркнуть, что они также концентрируются и в экономической сфере, и в закупках американского угля, и в работе по строительству завода по ядерным отходам, и в обеспечении поставок ядерного топлива для украинского "Энергоатома", и для обеспечения инвесторов в нефтегазовой сфере", — сказал глава государства.

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Отдельно Петр Порошенко поблагодарил за "очень важное" сотрудничество в энергетической сфере в части недопущения строительства "Северного потка-2". "Я очень благодарен нашим американским партнерам за абсолютно четкую, эффективную и последовательную позицию в недопущении реализации этого глубоко заполитизированного проекта", — подчеркнул президент.

Глава государства также сообщил, что во время сегодняшних переговоров была достигнута договоренность о расширении контактов между украинским правительством, украинской властью и представителями американской администрации.

По убеждению президента, сегодняшний визит госсекретаря США в Украине будет способствовать расширению сотрудничества двух государств во многих сферах — оборонной, в сферах безопасности, борьбы с киберпреступностью. Во время переговоров также было достигнуто очень важных договоренностей в экономической, энергетической, культурной сферах и многих других.

"Мы ожидаем в августе-сентябре на визиты министра обороны США, и министра энергетики США, и других визитов высокопоставленных представителей американских властей. Могу отметить, что результатом сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки, которое стремительно развивается, есть доказательства того факта, что Украина имеет, и мы за это благодарны американскому народу, не только мощную двухпартийную поддержку в американском Конгрессе, но и мощную поддержку в Белом доме, Государственном департаменте и американском правительстве. Я очень благодарен за эту мощную поддержку", — сказал Петр Порошенко.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, в свою очередь, отметил "огромный прогресс, который был сделан украинским правительством по реформированию за предыдущие несколько лет и экономические достижения". "Я также знаю, что есть еще много работы впереди для того, чтобы продолжить эти реформы — чтобы обеспечить безопасность Украины, а также экономические достижения в Украине", — отметил Рекс Тиллерсон.

Он констатировал преданность Украине дальнейшему внедрению реформ и выполнению обязательств в частности перед МВФ, проведения земельной реформы и реформы корпоративного управления. "Мы много говорили о тех шагах, которые необходимы для того, чтобы Украина стала привлекательной для внешних инвестиций. Я знаю, что вы преданы тому, чтобы улучшить эту ситуацию", — сказал Госсекретарь.

Предметом обсуждений были и антикоррупционные реформы, ведь они также являются важным элементом для привлечения внешних инвестиций. Среди них Рекс Тиллерсон отметил важную работу по отбору судей Верховного Суда, а также создание Антикоррупционного Суда. "Все эти вопросы — это первые шаги для создания соответствующей судебной власти. Вы говорили, что обеспокоены этим вопросом и отданы тому, чтобы действительно был создан такой суд и назначены судьи высшего сорта", — отметил он.

"Есть много вызовов для этих реформ, но они очень важны для Украины и создают условия для Украины, чтобы она оставалась сильной и важным партнером в Европе и также, чтобы Украина была важной для всего мира. Меня вдохновляет та ситуация, которую я вижу в Украине и прогресс, который был достигнут и я знаю, что когда эти реформы будут внедрены, Украина будет очень привлекательным местом для инвестиций и бизнеса", — резюмировал Государственный cекретар США.