Порошенко ведет переговоры с генсеком ООН

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.
"Президент проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем", — написал Цеголко.
В свою очередь Порошенко в своем микроблоге в Twitter отметил: "Рад приветствовать генерального секретаря ООН господина Гутерреша в Украине".
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 июля, в Украину прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с генсеком ООН.