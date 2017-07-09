Порошенко ведет переговоры с генсеком ООН

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

"Президент проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем", — написал Цеголко.

В свою очередь Порошенко в своем микроблоге в Twitter отметил: "Рад приветствовать генерального секретаря ООН господина Гутерреша в Украине".