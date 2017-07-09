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    Порошенко ведет переговоры с генсеком ООН

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (33)

    (обновлено: )26
    Президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter отметил: "Рад приветствовать генерального секретаря ООН господина Гутерреша в Украине".
    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Святослав Цеголко / Twitter

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

    Встреча генсека ООН Антониу Гутерреша и премьера Украины Владимира Гройсмана
    УНИАН
    Встреча генсека ООН и премьера Украины

    Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

    "Президент проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем", — написал Цеголко.

    В свою очередь Порошенко в своем микроблоге в Twitter отметил: "Рад приветствовать генерального секретаря ООН господина Гутерреша в Украине".

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 июля, в Украину прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с генсеком ООН.
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