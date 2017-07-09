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    Стало известно, о чем беседовал Порошенко с генсеком ООН

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (36)

    (обновлено: )42901
    Как заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, "ситуация в Донбассе незабыта. Она на повестке дня".
    Петр Порошенко и секретарь ООН Антониу Гутерреш
    Святослав Цеголко / Twitter

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В ходе переговоров президента Украины Петра Порошенко и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша обсуждалась ситуация в Донбассе и в Крыму.

    Брифинг Петра Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Тиллерсоном
    Петр Порошенко / Facebook
    Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

    Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

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    Как заявил генсек ООН, "для нас ситуация в Донбассе незабыта. Она на повестке дня".

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Порошенко в своем микроблоге в Twitter отметил: "Рад приветствовать генерального секретаря ООН господина Гутерреша в Украине".

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