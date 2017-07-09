Стало известно, о чем беседовал Порошенко с генсеком ООН

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В ходе переговоров президента Украины Петра Порошенко и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша обсуждалась ситуация в Донбассе и в Крыму.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

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Как заявил генсек ООН, "для нас ситуация в Донбассе незабыта. Она на повестке дня".

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Порошенко в своем микроблоге в Twitter отметил: "Рад приветствовать генерального секретаря ООН господина Гутерреша в Украине".