Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

Как сообщается на странице Петра Порошенко в Facebook, "визит Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев — это мощный сигнал поддержки Украинского государства, нашей общей борьбы за демократические ценности и свободу".

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"Рассчитываю, что богатый опыт новоназначенного Специального представителя по Украине Курта Уокера и решительность господина Тиллерсона позволят наконец заставить Москву выйти на устойчивый путь мирного урегулирования", — говорится в сообщении.