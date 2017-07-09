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    Брифинг по итогам встречи Порошенко и Тиллерсона

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (29)

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    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По итогам встречи главы государства и госсекретаря прошел брифинг.
    Петр Порошенко / Facebook

    Как сообщается на странице Петра Порошенко в Facebook, "визит Государственного секретаря США Рекса Тиллерсона в Киев — это мощный сигнал поддержки Украинского государства, нашей общей борьбы за демократические ценности и свободу".

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    "Рассчитываю, что богатый опыт новоназначенного Специального представителя по Украине Курта Уокера и решительность господина Тиллерсона позволят наконец заставить Москву выйти на устойчивый путь мирного урегулирования", — говорится в сообщении.

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    Брифинг Петра Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Тиллерсоном
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