В Киев прибыл госсекретарь США Тиллерсон

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В Киев в воскресенье, 9 июля, прибыл государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сообщает "112 Украина", в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет госсекретаря.

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Ранее сообщалось, что Тиллерсон в рамках визита в Киев представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также обсудит с украинским лидером ход реформ в стране и "всестороннюю помощь" США в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины.