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    В Киев прибыл госсекретарь США Тиллерсон

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (16)

    (обновлено: )10501
    Тиллерсон в рамках визита в Киев представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также обсудит с украинским лидером ход реформ в стране и "всестороннюю помощь" США.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В Киев в воскресенье, 9 июля, прибыл государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

    Как сообщает "112 Украина", в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет госсекретаря.

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    Ранее сообщалось, что Тиллерсон в рамках визита в Киев представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также обсудит с украинским лидером ход реформ в стране и "всестороннюю помощь" США в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины.

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