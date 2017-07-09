наверх
09.07.201713:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Тиллерсон прибыл на переговоры с Порошенко

    Тема:

    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (22)

    (обновлено: )51
    Госсекретаря США на крыльце АПУ встретил президент Украины. Они пожали руки и зашли в здание администрации. Кортеж, на котором прибыла американская делегация, состоял из семи автомобилей.
    Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон прибыл в Администрацию президента Украины для переговоров с главой украинского государства Петром Порошенко, передает УНИАН.

    Встреча генсека ООН Антониу Гутерреша и премьера Украины Владимира Гройсмана
    УНИАН
    Встреча генсека ООН и премьера Украины

    Читайте также: Сеанс популизма от Гроймана с последующим его разоблачением

    Сообщается, что госсекретаря США на крыльце АПУ встретил президент Украины. Они пожали руки и зашли в здание администрации.

    Кортеж, на котором прибыла американская делегация, состоял из семи автомобилей.

    По итогам переговоров Тиллерсон и Порошенко выйдут для общения с представителями средств массовой информации.

    twitter.com/poroshenko
    Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко

    Как сообщалось ранее, в воскресенье в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Вместе с Тиллерсоном в Украину прибыл новоназначенный специальный представитель США в переговорах по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
      Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
      В доме в Киеве прогремел взрыв
      Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
      Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
      "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
      Акции протеста в Гамбурге
      Протестный Гамбург: итоги саммита G20