Тиллерсон прибыл на переговоры с Порошенко

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон прибыл в Администрацию президента Украины для переговоров с главой украинского государства Петром Порошенко, передает УНИАН.

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Сообщается, что госсекретаря США на крыльце АПУ встретил президент Украины. Они пожали руки и зашли в здание администрации.

Кортеж, на котором прибыла американская делегация, состоял из семи автомобилей.

По итогам переговоров Тиллерсон и Порошенко выйдут для общения с представителями средств массовой информации.

twitter.com/poroshenko Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко

Как сообщалось ранее, в воскресенье в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. Вместе с Тиллерсоном в Украину прибыл новоназначенный специальный представитель США в переговорах по урегулированию ситуации в Украине Курт Уолкер.