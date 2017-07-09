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    Радушная встреча: переговоры Порошенко и Тиллерсона

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (27)

    (обновлено: )110
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН
    Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    twitter.com/poroshenko
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    УНИАН
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    УНИАН
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    УНИАН
    Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон и Петр Порошенко
    twitter.com/poroshenko
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН

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    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко

    В воскресенье, 9 июля, государственный секретарь США Рэкс Тиллерсон прибыл в Киев на короткий визит. Он уже успел провести встречу с президентом страны Петром Порошенко.

    После недолгих переговоров Тиллерсон и Порошенко вышли к СМИ на брифинг.

    Сперва слово взял глава украинского государства. Порошенко приветствовал госсекретаря в Украине. Он отметил, что поддержка США материализована в виде визита в Киев Рэкса Тиллерсона.

    Также Порошенко поблагодарил США за назначение спецпредставителя по делам Украины Курта Волькера.

    Тиллерсон также поблагодарил Порошенко за радушную встречу. Также он заверил, что США настроены помочь восстановить территориальную целостность Украины.

    Смотрите также: Встреча генсека ООН и премьера Украины

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