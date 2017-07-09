Радушная встреча: переговоры Порошенко и Тиллерсона

В воскресенье, 9 июля, государственный секретарь США Рэкс Тиллерсон прибыл в Киев на короткий визит. Он уже успел провести встречу с президентом страны Петром Порошенко.

После недолгих переговоров Тиллерсон и Порошенко вышли к СМИ на брифинг.

Сперва слово взял глава украинского государства. Порошенко приветствовал госсекретаря в Украине. Он отметил, что поддержка США материализована в виде визита в Киев Рэкса Тиллерсона.

Также Порошенко поблагодарил США за назначение спецпредставителя по делам Украины Курта Волькера.

Тиллерсон также поблагодарил Порошенко за радушную встречу. Также он заверил, что США настроены помочь восстановить территориальную целостность Украины.

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