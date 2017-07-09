Порошенко и Тиллерсон завершили переговоры и вышли к СМИ

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь США Рэкс Тиллерсон завершили переговоры в Киеве и вышли к прессе на брифинг, который транслирует "112 Украина".

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Сперва слово взял глава украинского государства. Порошенко приветствовал госсекретаря в Украине. Он отметил, что поддержка США материализована в виде визита в Киев Рэкса Тиллерсона.

Также Порошенко поблагодарил США за назначение спецпредставителя по делам Украины Курта Волькера.

Тиллерсон в свою очередь поблагодарил Порошенко за радушную встречу. Также он заверил, что США настроены помочь восстановить территориальную целостность Украины.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.