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    Порошенко и Тиллерсон завершили переговоры и вышли к СМИ

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (27)

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    Сперва слово взял глава украинского государства. Порошенко приветствовал госсекретаря в Украине. Он отметил, что поддержка США материализована в виде визита в Киев Рэкса Тиллерсона.
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь США Рэкс Тиллерсон завершили переговоры в Киеве и вышли к прессе на брифинг, который транслирует "112 Украина".

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    Сперва слово взял глава украинского государства. Порошенко приветствовал госсекретаря в Украине. Он отметил, что поддержка США материализована в виде визита в Киев Рэкса Тиллерсона.

    Также Порошенко поблагодарил США за назначение спецпредставителя по делам Украины Курта Волькера.

    Тиллерсон в свою очередь поблагодарил Порошенко за радушную встречу. Также он заверил, что США настроены помочь восстановить территориальную целостность Украины.

    Как сообщалось ранее, в воскресенье в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.

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