Спецпредставитель США по Украине останется в Киеве - Порошенко

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что специальный представитель США по Украине Курт Уолкер останется в Киеве на несколько дней для координации дальнейших шагов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Я хотел бы поблагодарить за назначение Курта (Уолкера — Ред.) специальным представителем для сотрудничества на украинском направлении. Он очень хорошо известен в Украине, несмотря на то, что это его первый визит в Киев", — сказал Порошенко.

"Я очень благодарен, что после назначения, буквально через считанные часы с вами в составе делегации Курт Уолкер. Мы приветствуем его и благодарим за ваше решение, что он остается с нами на несколько дней для того, чтобы мы не подвешивали вопрос, не откладывали его, а сразу, с первых часов после назначения начинали эффективное и скоординированное сотрудничество", — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон в рамках визита в Киев представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также обсудит с украинским лидером ход реформ в стране и "всестороннюю помощь" США в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины.