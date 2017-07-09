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    Спецпредставитель США по Украине останется в Киеве - Порошенко

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (29)

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    Как заявил Порошенко, он благодарен за назначение Курта Уолкера специальным представителем для сотрудничества на украинском направлении. По словам президента, он очень хорошо известен в Украине, несмотря на то, что это его первый визит в Киев.
    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что специальный представитель США по Украине Курт Уолкер останется в Киеве на несколько дней для координации дальнейших шагов.

    Встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и президента Петра Порошенко
    УНИАН
    Радушная встреча: переговоры Порошенко и Тиллерсона

    Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции сегодня в Киеве.

    "Я хотел бы поблагодарить за назначение Курта (Уолкера — Ред.) специальным представителем для сотрудничества на украинском направлении. Он очень хорошо известен в Украине, несмотря на то, что это его первый визит в Киев", — сказал Порошенко.

    "Я очень благодарен, что после назначения, буквально через считанные часы с вами в составе делегации Курт Уолкер. Мы приветствуем его и благодарим за ваше решение, что он остается с нами на несколько дней для того, чтобы мы не подвешивали вопрос, не откладывали его, а сразу, с первых часов после назначения начинали эффективное и скоординированное сотрудничество", — подчеркнул Порошенко.

    Ранее сообщалось, что Тиллерсон в рамках визита в Киев представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также обсудит с украинским лидером ход реформ в стране и "всестороннюю помощь" США в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины.

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