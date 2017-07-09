Путин объяснил функции спецпредставителя США по проблеме Украины

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин заявил, что специальный представитель США по Украине будет заниматься урегулированием и взаимодействием со всеми заинтересованными сторонами.

Читайте также: Зачем госсекретарь США Тиллерсон посетит Украину. Мнение Погребинского

"Мы об этом говорили с президентом Трампом (Дональд Трамп – ред.). Мы договорились о том, что будет назначен, собственно, это уже состоялось, будет назначен специальный представитель администрации, который будет на постоянной основе заниматься этой проблемой, будет в контакте как с Россией, так и с Украиной, со всеми заинтересованными сторонами в урегулировании этого конфликта", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Как сообщалось ранее, государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.