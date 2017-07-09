Украина стала заложником МВФ - Суслов

Сергей Чигирь

Решение Международного валютного фонда отложить до осени предоставление транша Украине негативно повлияет на финансовое положение страны, однако правительство рано или поздно будет вынуждено выполнить все условия, взятые перед МВФ, поскольку стало заложником этой организации, такое мнение высказал РИА Новости Украина экс-министр экономики Виктор Суслов.

"Украина может сотрудничать, а может не сотрудничать в МВФ, но в данный момент у правительства нет выбора. Власти вынуждены будут принять решение о продаже земель иностранцам, пойти на повышение пенсионного возраста и ряд других мероприятий, которые приведут к снижению жизненного уровня большинства украинских граждан, поскольку МВФ хочет, чтобы первым приоритетом была выплата внешних долгов, в том числе, долгов самому МВФ. Украина находится в очень узком коридоре принятия решений. Все решения, которые принимаются украинской властью, в той или иной ситуации, являются вынужденными", — подчеркнул Виктор Суслов.

По его мнению, украинские власти уже давно подсели на кредитную иголку Фонда, поэтому деваться им некуда, поскольку отказ от сотрудничества с МВФ означает дефолт страны и крах финансовой системы. Эксперт считает, что даже эта пауза в кредитовании может негативно повлиять на курс гривны уже в августе.

"Это минус для финансовой и курсовой стабильности Украины потому что любое даже временное приостановление программы сотрудничества с МВФ это негативный сигнал инвестора. Когда нет реформ, когда нет инвестора, все это конечно негативно отображается на экономике", — отметил эксперт.

Суслов считает, что навязанные Украине реформы принимаются в интересах Запада, но не Украины.

"Все, что касается требований МВФ, является коллективным выражением интересов западных стран, поэтому эти реформы не нацелены на развитие Украины, как промышленного государства, скорее они больше нацелены на превращение Украины в сырьевую экономику, которая является вспомогательной для западных стран. У Украины нет выхода, она обязана взаимодействовать с МВФ, потому что, надо понимать, что если бы МВФ не предоставлял помощь, Украина бы уже находилась в состоянии глубокого дефолта", - заявил Виктор Суслов.

Экс-министр также считает, что заявления о том, что МВФ исключил из списка обязательных реформ отмену моратория на продажу сельхозземли, не имеют под собой никаких оснований.

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"Не было официального заявления со стороны Международного валютного фонда, что эту реформу исключили из повестки. Эти положения до сих пор находятся в тексте меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Поэтому, пока это обязательство не изъяли из меморандума, его можно считать действующим", — отметил Виктор Суслов.