Украина начала играть существенную роль в политике США - эксперт

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Государственный департамент США назначил специальным представителем по Украине бывшего посла США в НАТО Курта Волкера. Об этом сообщила пресс-служба американского Госдепа. Согласно сообщению Волкер будет координировать все усилия США по разрешению конфликта на востоке Украины.

По этому поводу высказался политический эксперт Сергей Быков в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Украиной всегда занимался помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии, если мы вспомним официальную позицию Виктории Нуланд, она была именно помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. А то, что выделили отдельного сотрудника госдепартамента для коммуникаций с Украиной — это говорит о том, что наши двусторонние отношения с США усиливаются и Украина начинает играть существенную роль во внешней политике США. Это достаточно негативный сигнал, поскольку он будет имиджево трактоваться в Украине достаточно негативно. Те политические силы, которые находятся сегодня в номинальной оппозиции, будут заявлять сейчас о том, что это является не коммуникатор с США, а это является фактически такой или надзиратель, или управляющий — это уже как им будет угодно, ну мы сейчас услышим заявления этих политических сил", — считает эксперт.

Напомним, на саммите G20 глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США и Россия договорились создать канал связи для продвижения урегулирования в Украине на основе минских соглашений.