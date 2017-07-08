наверх
08.07.201703:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Законопроект о санкциях против РФ по договору о РСМД внесен в сенат США

    (обновлено: )7
    Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), сообщает агентство Рейтер.

    "Недавнее размещение (Россией — ред.) запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности", — цитирует агентство слова Ройса.

    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    Руководство США обвинило власти РФ в причастности к хакерским атакам

    По данным агентства, законопроект сенатора представляет собой поправку к акту о национальной обороне (NDAA).

    Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей внесла 22 июня очередной законопроект о военном сдерживании России. В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией договора по РСМД. Москва отрицает эти обвинения. Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД, но не говорят, о каких именно санкциях может идти речь.

    Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

    Договор по РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.

    Читайте также — Украина: взрывы внутри, опасность снаружи. Эксперты подвели итоги недели

    В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было".

    Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию". Лавров также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге
    Первая встреча Путина и Трампа
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Акция "Стоп Бандера" в Варшаве. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор