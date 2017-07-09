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    Украина ведет переговоры о поставках угля с крупнейшей компанией США

    (обновлено: )10111
    Согласно информации, объемы поставок угля в Украину могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита в Украину представителей энергетического ведомства США.
    Уголь
    Flickr.com/oatsy40/

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Украина ведет переговоры о поставках угля антрацитовой группы с крупнейшей угледобывающей компанией США — Xcoal Energy & Resources. Об этом пишет ZN.ua.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Эта компания ведет добычу в Западной Вирджинии и Пенсильвании, продавая уголь разной твердости и антрацит, но в основном металлургическим компаниям", — сказано в материале.

    Через два морских порта, принадлежащих компании, импортируется в среднем 16 млн тонн угля в год.

    В июне Пенсильванию посетила делегация из Украины. Согласия по большому контракту пока нет, однако появилась информация Министерства энергетики и угольной промышленности о предстоящих поставках в августе-сентябре 120 тыс. тонн угля из США, то есть одного судна-углевоза. Американцы считают, что таких сухогрузов может быть 5-6, а при наличии долгосрочного контракта в 2018 году — и больше.

    Сейчас готовится двусторонняя встреча между представителями Украины и США "по стратегическим поставкам угля для украинских нужд".

    Объемы поставок угля в Украину могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита в Украину представителей энергетического ведомства США.

    Предполагается, что уголь будет закуплен государственным предприятием "Центрэнерго". Но для увеличения добычи нужного Украине угля стороне США нужны долгосрочный контракт и гарантии. 

    Ранее полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин сообщил, что Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле, несмотря на разногласия.

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