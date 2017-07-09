Украина ведет переговоры о поставках угля с крупнейшей компанией США

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Украина ведет переговоры о поставках угля антрацитовой группы с крупнейшей угледобывающей компанией США — Xcoal Energy & Resources. Об этом пишет ZN.ua.

"Эта компания ведет добычу в Западной Вирджинии и Пенсильвании, продавая уголь разной твердости и антрацит, но в основном металлургическим компаниям", — сказано в материале.

Через два морских порта, принадлежащих компании, импортируется в среднем 16 млн тонн угля в год.

В июне Пенсильванию посетила делегация из Украины. Согласия по большому контракту пока нет, однако появилась информация Министерства энергетики и угольной промышленности о предстоящих поставках в августе-сентябре 120 тыс. тонн угля из США, то есть одного судна-углевоза. Американцы считают, что таких сухогрузов может быть 5-6, а при наличии долгосрочного контракта в 2018 году — и больше.

Сейчас готовится двусторонняя встреча между представителями Украины и США "по стратегическим поставкам угля для украинских нужд".

Объемы поставок угля в Украину могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита в Украину представителей энергетического ведомства США.

Предполагается, что уголь будет закуплен государственным предприятием "Центрэнерго". Но для увеличения добычи нужного Украине угля стороне США нужны долгосрочный контракт и гарантии.

Ранее полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин сообщил, что Донбасс может полностью покрыть потребности Украины в угле, несмотря на разногласия.