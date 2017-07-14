наверх
14.07.201711:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Безвиз позволяет украинцам устраиваться в Венгрии на работу

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (622)

    (обновлено: )66
    Упрощенная процедура трудоустройства для граждан Украины и Сербии действует с минувшего года и касается только ряда сфер, таких как информационные технологии, электроника, производство и строительство.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Граждане Украины могут устраиваться на работу в Венгрии по безвизу, сообщают венгерские СМИ.

    Так, Министерство экономики Венгрии в ответ на запрос международной юридической компании Baker&McKenzie подтвердило такую возможность, однако уточнило, что это не является нововведением, о котором сообщают СМИ.

    Как устроиться на работу в Польше по безвизу. Комментарий эксперта. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Как устроиться на работу в Польше "по безвизу". Комментарий эксперта

    "Упрощенные условия для получения разрешения на работу для работников из соседних стран, не являющихся членами ЕС, прежде всего, Украины и Сербии, остались неизменными с июля 2016 года", — пишет mukachevo.net.

    Вместе с тем уточняется, что в течение 90 дней пребывания в ЕС, предусмотренных безвизом, украинцы могут работать в Венгрии, а уже после — должны получить вид на жительство. Также упрощенное трудоустройство касается только ряда сфер, таких как информационные технологии, электроника, производство и строительство. В связи с этим условием трудоустройства по упрощенной процедуре является документальное подтверждение соответствующей профессиональной квалификации.

    Как сообщалось ранее, большинство жителей Украины в течение года не планируют посещать Европу из-за низкого материального положения, свидетельствуют результаты социологического опроса Института Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и Белоруссии международного института социологии (КМИС).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Комментарий Добкина. Видео
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш