Безвиз позволяет украинцам устраиваться в Венгрии на работу

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Граждане Украины могут устраиваться на работу в Венгрии по безвизу, сообщают венгерские СМИ.

Так, Министерство экономики Венгрии в ответ на запрос международной юридической компании Baker&McKenzie подтвердило такую возможность, однако уточнило, что это не является нововведением, о котором сообщают СМИ.

"Упрощенные условия для получения разрешения на работу для работников из соседних стран, не являющихся членами ЕС, прежде всего, Украины и Сербии, остались неизменными с июля 2016 года", — пишет mukachevo.net.

Вместе с тем уточняется, что в течение 90 дней пребывания в ЕС, предусмотренных безвизом, украинцы могут работать в Венгрии, а уже после — должны получить вид на жительство. Также упрощенное трудоустройство касается только ряда сфер, таких как информационные технологии, электроника, производство и строительство. В связи с этим условием трудоустройства по упрощенной процедуре является документальное подтверждение соответствующей профессиональной квалификации.

Как сообщалось ранее, большинство жителей Украины в течение года не планируют посещать Европу из-за низкого материального положения, свидетельствуют результаты социологического опроса Института Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и Белоруссии международного института социологии (КМИС).