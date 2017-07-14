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    Как устроиться на работу в Польше "по безвизу". Комментарий эксперта

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    Если год назад средний заработок в час у украинцев в Польше составлял 10 злотых (60 гривен), то сейчас уже 12 злотых (80 гривен), сообщил экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
    РИА Новости Украина/Youtube

    По словам Александра Охрименко, чтобы пойти навстречу украинцам, в Польше пошли даже на нарушение закона.

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    "Сегодня Польша нарушила трудовое законодательство Евросоюза и сегодня украинцы имеют возможность по "безвизу" работать в этой стране, хотя это запрещено законом. В Польше украинец может приехать по "безвизу", найти работу и после ходатайства работодателя легально работать полгода без каких-либо разрешений. Можно находясь на территории Польши, получить разрешение на работу без наличия трудовой визы. Сейчас Польша дала столько преференций для украинских гастарбайтеров, что по этому пункту с ней не сравнится ни одна страна Евросоюза", — заявил экономист в РИА Новости Украина.

    Охрименко считает, что сегодня наблюдается тенденция интеграции трудовых ресурсов, и Польша очень в этом заинтересована. 

    По мнению отечественных экспертов-международников украинско-польские отношения переживают не лучшие времена. Это мнение разделяют и польские эксперты, например, президент правозащитной организации Homo Faber Анны Донбровска, которая считает, что в польско-украинских отношениях наступили худшие времена с 1989 года.

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