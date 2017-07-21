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    Посол Польши в США заявил о страхе в связи с учениями РФ и Белоруссии

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    Петр Вильчек отметил, что военные учения "Запад-2017" представляют опасность, прежде всего, для Украины, "но также и для других стран".
    Учения российских военных. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл – РИА Новости Украина. Восточноевропейские страны пребывают в атмосфере "страха и неопределенности" в связи с предстоящими военными учениями России и Белоруссии "Запад-2017", заявил посол Польши в США Петр Вильчек.

    Учения USOF Flaming Sword 2017
    Канал usofcom mediabank на youtube
    Силы спецопераций ВСУ на международных учениях НАТО в Литве

    Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

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    "Из-за недостатка прозрачности мы не много знаем об этом (учениях – Ред.). Это опасность, прежде всего, для Украины, но также и для других стран. Это потенциальная угроза. Я не говорю, что что-то произойдет, какая-то атака или провокация против членов НАТО. Но, тем не менее, есть атмосфера страха и неопределенности, особенно связанная с (учениями) "Запад", — сказал Вильчек, выступая на Аспеновском форуме по безопасности в США.

    Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с предстоящими учениями. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

    Также министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017".  А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.

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