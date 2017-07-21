Бортник: разборки в правительстве набирают обороты

РИА Новости Украина

После главы Государственной фискальной службы, министра информационной политики и министра аграрной политики и продовольствия, следующем проигравшим в подковерных разборках во власти, похоже, стал министр инфраструктуры Омелян, чья отставка вероятна уже в ближайшие месяцы, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Министр, который с помпой запускал "южный шелковый путь" (потерявшийся поезд в Китай; на тот момент Омелян был замом), открывал железнодорожное сообщение с Ираном (несмотря на отсутствие железной дороги в Иран), а сегодня активно пиарится на Ryanair, вконец разрушил свои отношения с В. Гройсманом и оказался на крючке у правоохранителей", — написал Бортник на своей странице в Facebook.

Как отмечает политолог, отношения Омеляна с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом начали портится давно и системно.

"И ключевых причин несколько: 1. Борьба за контроль над "Укрзализныцей" и конфликт с "польским" руководителем компании Балчуном (в прошлом году оборот компании составил 2,7 миллиарда долларов), во время которой вскрылось значительное количество коррупционных схем, а сама компания неоднократно обыскивалась прокуратурой. В конец-концов "Укрзализныцю" отобрали у Омеляна и переподчинили Кабмину. 2. Политические амбиции Омеляна, который рассматривался как один из претендентов на кресло Гройсмана. Говорят, что именно "на смотрины" возил Омеляна Президент Украины во время своего последнего визита в США. При этом сын Омеляна уже имеет американское гражданство (рожден в США), право на него также есть и у самого министра. Но что-то похоже не сложилось, а у Гройсмана запомнили; 3. Серьезные коррупционные обвинения", — считает Бортник.

Скриншот Пост Руслана Бортника

Политолог обратил внимание, что параллельно, видимо для уменьшения сопротивления со стороны министра, правоохранители ведут уголовные дела в отношении попытки продажи буксиров Одесского морского порта иностранной компании за 50 млн. долл., есть претензии у СБУ, а в СМИ активно муссируется тема о лоббировании Омеляном поставок некачественных железнодорожных комплектующих компанией АТ "Механика" старых "друзей" по бизнесу времен Януковича (и монополистов по поставкам на "УЗ" в 2013-2014 гг.), закупать которые, якобы, отказался Балчун.

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"В такой ситуации Омеляну, скорее всего, не помогут даже его политические и ресторанные лоббисты; активная политическая риторика. Впрочем, отставка может быть смягчена "почетной ссылкой" в "советники" первых лиц государства или в представительства Украины за рубежом. Разборки в правительстве набирают обороты — далее точно будет", — прогнозирует Бортник.