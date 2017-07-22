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    В мире

    Санкции конгресса США нацелены против Nord Stream-2

    (обновлено: )610
    В тексте законопроекта отмечается, что необходимо продолжать выступать против трубопровода "Северный поток-2", учитывая его вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза.
    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл – РИА Новости Украина. Новые санкции против РФ в рамках законопроекта, по которому во вторник должна голосовать палата представителей в США, по-прежнему нацелены, в том числе, против проекта "Северный поток-2", говорится в документе, официально опубликованном на сайте конгресса.

    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
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    Сенат США в июне завершил процедуру одобрения законопроекта, предусматривающего новые санкции против России. В частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

    Позднее ряд американских компаний выступили за изменение законопроекта, который может негативно сказаться на американском бизнесе, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники в конгрессе. В число тех, кто выступил с такой инициативой, входили нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.

    "Продолжать выступать против трубопровода "Северный поток-2", учитывая его вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы в Украине", — указано в опубликованном тексте законопроекта. Данное поручение, адресованное американской администрации, указано с формулировкой "в рамках политики США".

    Ранее МИД ФРГ заявлял, что не считает правильным намерение США торпедировать при помощи санкционных механизмов европейские газовые проекты.

    "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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