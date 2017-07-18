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    В Германии начались слушания по "Северному потоку-2"

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    По данным СМИ, "пятидневные слушания, которые проходят за закрытыми дверями, позволят отраслевым ведомствам, общественным объединениям и заинтересованным гражданам привести свои аргументы".
    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Германии начались слушания по проекту газопровода "Северный поток-2", по которому Россия намерена поставлять газа в Германию и Европу в обход Украины, сообщает газета Ostsee-Zeitung.

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    "Пятидневные слушания, которые проходят за закрытыми дверями, позволят отраслевым ведомствам, общественным объединениям и заинтересованным гражданам привести свои аргументы", — отмечает издание.

    Отмечается, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) выступает против выдачи разрешения на строительство. По данным экологов, в ходе строительства только в исключительной экономической зоне Германии будет выделено 239 тонн фосфора. Защитники природы также требуют улучшения компенсаций за вероятный ущерб окружающей среде. Свое несогласие со строительством газопровода ранее выразили и фермеры.

    Ранее Киев предложил Европейскому Союзу в качестве альтернативы газопроводу "Северный потока-2" создать международный консорциум на базе газотранспортной системы (ГТС) Украины. 

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