Глава "Нафтогаза": "Северный поток-2" - инструмент для разделения ЕС

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал проект "Северный поток-2" геополитическим инструментом, направленным на разделение Европейского союза, сообщает пресс-служба компании в пятницу.

"Северный поток-2" еще не является завершенной сделкой. Это не коммерческий проект. Это политический и геополитический инструмент для разделения ЕС. Нам всем нужен план Б", — сказал Коболев, выступая на конференции "Роль Украины как стратегического энергетического партнера ЕС" в Брюсселе.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы ранее подписали письмо председателю ЕК, выступая против реализации "Северного потока-2". По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации.

При этом правительство ФРГ, в которую приходит газопровод, заявляет о том, что "Северный поток-2" является экономическим проектом. Кроме того, канцлер Австрии Кристиан Керн ранее подверг критике решение сената США ввести новые санкции против России, которые, в частности, затрагивают проект "Северный поток-2".

Киев крайне обеспокоен планами по сооружению нового газопровода. Глава "Нафтогаза" Коболев, в частности, говорил, что реализация "Северного потока-2" и "Турецкого потока" полностью лишит Украину транзита газа и сократит стоимость украинской газотранспортной системы в пять раз. По оценкам "Газпрома", использование мощностей северного коридора поставок газа из РФ в Европу в течение 25 лет выгоднее транзита газа по центральному коридору (через Украину) на 43 миллиарда долларов.