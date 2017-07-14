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    Экономика

    Украина предложила Евросоюзу альтернативу "Северному потоку-2" - АП

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    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Киев предложил Европейскому Союзу в качестве альтернативы газопроводу "Северный потока-2" создать международный консорциум на базе газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

    "Что касается энергетики, мы четко выразили свою позицию о недопустимости "Северного потока-2". Они с пониманием отнеслись к нашей аргументации, и мы дальше будем продолжать наш диалог, ведь без нашего согласия этот проект не должен происходить. Более того, мы не только критикуем и блокируем этот политически мотивированный проект, а мы и предлагаем. Мы предложили возможность создания международного консорциума на основе нашей газотранспортной системы ", — сказал Елисеев в эфире "5 канала".

    По его словам, европейская сторона поддержала инициативу президента Украины о проведении в начале 2018 года крупной международной конференции о перспективах украинской ГТС "для повышения уровня безопасности и Европы, и Украины в том числе".

    "ЕС прислушивается к нашим инициативам и очень важно, что ЕС приветствовал наши шаги по энергобезопасности и по реформам в области энергетики. и мы будем дальше двигаться по этому пути", — сказал Елисеев.

     

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