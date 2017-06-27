Defence24: повторит ли "Северный поток-2" историю "Ямал-Европа"?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"США под руководством президента-консерватора протестуют против планов создания газопровода, соединяющего Россию и Западную Европу. Белый дом полагает, что тот может стать опасным орудием влияния Кремля на Старом континенте. Западноевропейские страны (в частности ФРГ) выражают свое несогласие и, несмотря на американские санкции, оказывают проекту политическую и финансовую поддержку", — пишет в статье для Defence24 Якуб Вех.

"Я рассказываю о спорах вокруг "Северного потока-2"? Нет! Это история строительства газопровода "Ямал-Европа". Значит, история спорного трубопровода на дне Балтийского моря пойдет по накатанным рельсам?" — интересуется автор публикации.

"История строительства "Ямала" — это рассказ о политическом противостоянии трех мощных блоков: США, Западной Европы и Советского Союза. Проект газопровода был готов уже в 1980 году, а первый договор Федеративная Республика Германия и СССР подписали в 1981-м. Против этой инициативы резко выступил президент США Рональд Рейган. Он заявил, что она пробивает брешь в согласованной политике НАТО, а новый газопровод станет орудием влияния СССР в Европе", — напомнил Якуб Вех.

"Рейган был заинтересован в экономическом ослаблении Москвы, поэтому перспектива заключения Советским Союзом выгодных контрактов на поставки газа в Европу казалась ему неприемлемой. Американский президент предпринял дипломатическую акцию в отношении европейских стран. Одним из аргументов на переговорах стал газ с норвежских месторождений, однако западный блок под предводительством Парижа и Бонна отказался от его поставок и подверг это предложение критике", — говорится в статье.

"Немцы были заинтересованы в создании газопровода, который соединил бы их страну с сибирскими месторождениями СССР. Западная Германия переживала этап бурного экономического развития, поэтому ей был нужен большой объем топлива с низким уровнем выбросов. Было известно, что "Ямал" сможет покрыть до 35% энергетических потребностей ФРГ", — продолжает публицист.

"И без того напряженную ситуацию обострило военное положение в Польше. Реагируя на события декабря 1981 года, Рональд Рейган решил ввести санкции, запретив экспорт оборудования, которое было необходимо СССР для строительства газопровода. Это, однако, не остановило переговоры Москвы с Западной Европой. Проект "Ямал" вступил в стадию поиска источников финансирования. Ему на помощь пришли банки со Старого континента, которые решили кредитовать все предприятие при помощи создания консорциумов. Средства должны были пойти на закупку труб. Кроме того, некоторые компании подписали контракты на покупку газа. Несмотря на то, что американцы продолжали расширять санкции, благодаря упорству ФРГ газопровод "Ямал-Европа" удалось построить", — пишет автор статьи.

"Время — это круглый плоский диск. Все, что мы делали или сделаем, мы будем повторять вновь и вновь целую вечность", — говорил герой популярного телесериала "Настоящий детектив" Растин Коул. Его философию, в которой история предстает схемой с повторяющимися элементами, можно, как показывает сопоставление хроники создания "Ямала" и работ по проекту "Северного потока-2", применить к теме строительства газопроводов между Россией и западом Европы, полагает Якуб Вех.

"События вокруг нового газопровода приобрели динамику после того, как Еврокомиссия запросила у Совета ЕС мандат на ведение переговоров с Российской Федерацией по поводу основных принципов реализации проекта "Северный поток-2". Еврокомиссия хочет, чтобы его эксплуатация проходила в рамках особого правового режима, что наносит удар по интересам Варшавы", — говорится в публикации.

"Против выдачи Еврокомиссии мандата выступила Германия. Канцлер Ангела Меркель заявила, что, хотя некоторые правовые аспекты российского проекта действительно необходимо уточнить, эта инициатива имеет исключительно экономический, а не политический характер. Слова Меркель не означают, что она выступает против особого правового режима, она, скорее, пыталась "замять" тему мандата, который может быть использован (хотя только в теории) против Германии", — продолжает автор статьи.

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"Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух веток газовой магистрали из России в Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных стран. Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год планируется запустить в 2019 году. Предприятием занимаются компании из Евросоюза (Shell, Wintershall, Engie, Uniper, OMV) и российский Газпром. Страны Центральной Европы, в том числе Польша, критикуют проект. Польское руководство считает его угрозой для политической и энергетической независимости всего ЕС, а также безопасности его отдельных членов. Споры вызывает также сам факт реализации такого крупного инфраструктурного проекта в то время, когда против России вводятся санкции….", — напоминает публицист.

Не так давно Сенат США единогласно одобрил решение о введении новых санкций против Москвы, продолжает Якуб Вех, напоминая, что они призваны наказать государство Владимира Путина за Крым и вмешательство в американские президентские выборы и в сирийскую гражданскую войну. Кроме того, они направлены против компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2": министерство финансов США сможет наказать те фирмы, которые внесли в это предприятие значительный финансовый вклад, говорится в статье.

"Против американских санкций выступило руководство Австрии и Германии. Немецкий министр иностранных дел и австрийский канцлер сделали совместное заявление, в котором они подчеркнули, что эти меры грозят "введением незаконных ограничений" в отношении европейских компаний, принимающих участие в российском проекте. Они также подчеркнули, что инициатива "негативно отразится на американо-европейских отношениях". Оба политика полагают, что санкции США ослабили "согласованную позицию", которую государства Европы и Вашингтон занимали в вопросе конфликта в Украине. Одновременно они обвинили американцев в том, что те используют конфликт между Москвой и Киевом для продвижения интересов собственных энергетических компаний, которые могут поставлять газ в Европу", — пишет публицист.

"Для ФРГ "Северный поток-2" — это возможность получить дешевое топливо для дальнейшего развития экономики. Спрос на газ будет расти по мере реализации немецкого плана по снижению выбросов и отказу от атомной энергетики и угля. Насколько важен проект, показывает активное финансовое участие в нем западноевропейских компаний, которые стараются любыми путями обойти жесткое европейское законодательство. Голландско-британская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV передали принадлежащей Газпрому компании Nord Stream 2 AG по 950 миллионов евро. Таким образом западные партнеры российского концерна обеспечат финансирование 50% общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 миллиардов евро. Оставшуюся часть заплатит Газпром", — говорится в статье.

"Сходство между историями газопроводов "Ямал-Европа" и "Северный поток — 2" очевидно. В обеих ситуациях главный аргумент противников этих проектов сводится к тому, что страны Западной Европы увеличивают свою зависимость от поставок из России, а это влечет за собой геополитические последствия. С 1981 года мир успел пережить политические метаморфозы, но интересы держав, судя по всему, остались прежними: Россия стремится к политическому и энергетическому сближению с Западом, Германия нуждается в оптимальном топливе для своей экономики, а США стараются сохранить свою позицию на Старом континенте, выдавливая оттуда Москву и пытаясь оказывать воздействие на Берлин", — полагает Якуб Вех.

"Следует также обратить внимание, что все это происходит параллельно с событиями в тех странах, которые непосредственно связаны со строительством газопроводов (Польша в 1981 году и Украина сейчас). Сложно не увидеть сходства и в действиях США, которые (в обоих случаях при сильном влиянии республиканцев) наносят своими санкциями удар по российским и европейским компаниям, оказывая особое давление на ФРГ. Отношение Германии к сложившейся ситуации тоже не меняется, особенно во властных верхах: немецкое руководство в обоих случаях ясно дает понять, что спорные газопроводы должны быть построены. Достаточно ли этого сходства, чтобы "Северный поток-2" повторил судьбу "Ямала"?" — отмечает автор публикации.

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"Практически все говорит о том, что да. Почти. Ведь "Ямал-Европа" был для США в основном политическим ударом. А вот "Северный поток-2" может перечеркнуть американские планы по поставкам излишков газа на европейский рынок. К 2020 году американцы начнут производить на 100 миллиардов кубометров голубого топлива больше, чем нужно им самим. Оно должно отправиться в Европу в сжиженном виде. Именно в этих планах США кроется практически единственный шанс на то, что строительство подводного газопровода будет заблокировано. Сможет ли Америка согнуть "временной диск" и предотвратить повторение ситуации из прошлого? Это покажет неумолимо бегущее время", — говорится в статье.