В Германии одобряют шаги ЕС в сторону принятия санкций против Польши

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Министр юстиции Германии Хайко Маас приветствует шаги Евросоюза в сторону принятия санкций против Польши в связи с ее судебной реформой.

"Независимость судебной системы в Польше находится под угрозой. Евросоюз не может бездейственно наблюдать за этим", — заявил Маас в интервью изданию Bild am Sonntag. Политик приветствует тот факт, что "Еврокомиссия рассматривает конкретные санкции".

Маас также предупредил польские власти о том, что "тот, кто мало уважает правовое государство, смиряется с тем, что политически изолирует себя".

В настоящее время на рассмотрении президента Польши Анджея Дуды находятся два законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране. Кроме того, после многодневного обсуждения и, несмотря на критику оппозиции и многочисленные акции протеста, сейм Польши принял законопроект, реформирующий работу Верховного суда страны. Глава государства и правящая партия внесли в данные документы ряд компромиссных поправок, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.

Глава государства и правящая партия внесли в данные документы ряд компромиссных поправок, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей. Той же позиции придерживаются европейские институты, Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС, что может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.