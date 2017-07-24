США: политика санкций и поставки газа

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Евросоюзе готовятся к защите своих интересов, если США примет новые санкции против России без согласования с ЕС.

Как сообщает The Financial Times, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в письменном виде обратился к европарламентариям и призвал определиться со сценарием-реакцией Евросоюза.

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Среди предлагаемых вариантов — требовать от американского президента Дональда Трампа "публичного или письменного заверения", что санкции не будут затрагивать интересы ЕС. Или же признать недействительными на территории Евросоюза те ограничения Вашингтона, которые не будут отвечать интересам европейских стран, в частности деятельности энергетических компаний, в которых есть совместные с Россией проекты. РИА Новости Украина Евгений Котенко Рудяков: США учтут интересы России в вопросах по Донбассу

Заседание Еврокомиссии, где будет рассматриваться этот вопрос, состоится в среду, 26 июля.

Защиту Евросоюза своих интересов методом требования от США согласования в части введения санкций прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по международным вопросам Сергей Слободчук.

Почему в ЕС обеспокоены порцией санкций США против ЕС?

— Ситуация с санкциями за последние три года показала, что США, Великобритания, в первую очередь, эти страны, они пытаются использовать политику санкций в своих собственных интересах. Я приведу классический пример, ставший классическим, когда пресса посмотрела на заседание правительства Великобритании и инструкции от бывшего премьера, тогдашнего премьера Дэвида Кемерона, который написал, что поддерживаем все санкции и сразу же ищем способ, как вытеснять немецкие, французские компании и вклинивать туда английские.

Точно так же и сейчас. В принципе, спустя три года, стало понятно: США использует политику санкций, чтобы обрубить поставки газа, в первую очередь, из России в страны ЕС и поставлять туда сжиженный газ. Отсюда такая реакция, когда требуют каких-то письменных гарантий и так далее. Никакие письменные гарантии никаким законодательством не предусмотрено. Есть договор о функционировании ЕС, статья 215, в соответствии с которой применяются санкции. Есть законодательство США. Никаких письменных гарантий никто никому не должен. В данном случае страны ЕС понимают, что они попали в разрыв, когда и США, и Великобритания используют это для того, чтобы был товарооборот с Россией, а у них получаются проблемы. Вот отсюда и такие проблемы.



Ранее США каким образом принимали санкции? Они их тоже согласовывали с другими странами?

— Нет такой информации. Ситуация выглядела таким образом, что США проводили политику, а ЕС подстраивался под эту политику. А вот сейчас мы видим, что они не очень хотят подстраиваться, требуют каких-то письменных гарантий, пытаются найти себе какую-то возможность для маневра, чтобы не зависеть, не идти в фарватере полностью интересов США.



Есть ли у вас информация относительно того, каких сфер могут коснуться американские санкции? Об энергетике речь идет прежде всего?

— Да, а первую очередь речь идет об энергетике. Я поднимал американские документы на эту тему. Там в первых рядах это энергетические компании типа «Газпрома», разведывательных всяких, геологических и прочих. Их запрещается кредитовать, с ними в какие-то сделки вступать. То есть в данном случае санкции, вы, действительно, сказали правильно, на энергетические компании. И собственно, тут есть конфликт интересов, потому что у ЕС интересы в энергетике, а США не зависят энергетически от России, потому они могут обрубать любые связи — обрубить и свои связи, и коллективно в дополнение к этому обрубать связи ЕС и таким образом наносить, получается, таким образом, им ущерб. А есть спрос на энергоресурсы, где их взять. Получается, они сразу предлагают ответ — да, покупайте у нас сжиженный газ.



Если санкции касаются энергетических компаний, то это также может быть и для США путем расчистки европейского рынка дляамериканских компаний? Трамп обещал залить всех американской нефтью и газом сжиженным.

— Да, под предлогом. Так всегда и происходит, если мы возьмем историю политических лозунгов. Под предлогом пропаганды происходит продвижение экономических интересов. То есть борьба за рынки, то есть экспансия, рыночная экспансия. То есть вот сейчас мы это наблюдаем наглядно.



Это можно назвать конфликтом между США и ЕС? РИА Новости | Перейти в фотобанк Юсуфов: встреча Путина и Трампа дала почву для энергодиалога США и РФ

— Да, конечно, это можно назвать. Я бы сказал точнее конфликтом бизнес-интересов, конфликтом коммерческих интересов в данном случае. Политически мы не видим особых расхождений на самом деле. Политически они поддерживают санкции. Но вот это та ситуация, когда политические лозунги входят в конфликт с экономическими интересами и тут вопрос, что выиграет. Я думаю, что экономика выиграет.



Ухудшение отношений стоит ждать между странами?

— Так они уже и так ухудшились до самого плинтуса, поэтому куда там еще ухудшаться, я имею в виду между западом и РФ. Я думаю, что они будут решать это цивилизованно, то есть путем переговоров. Ухудшение не просматривается в данном случае. То есть будут споры, будут торги, нормальные, рыночные торги. Это же экономика. Покупатель хочет купить как можно дешевле, продать как можно дороже. Но это же не значит, что они должны достать топор из кармана и рубить друг другу головы. Будут договариваться.



Насколько высока вероятность того, что в ЕС, в Европарламенте будет принято решение не признавать санкции США на территории ЕС?

— Я думаю, что если не в этот раз, то на следующий раз это точно будет. Они раз в полгода продлевают свои санкции согласно законодательству ЕС, договору о функционировании ЕС каждые полгода должно быть продление санкций либо их отмена. Поэтому если не в этот раз, то в следующий раз вопрос очень ребром станет и вызовет очень острые дискуссии.



Переговоры в норманнском формате. Чего стоит ожидать? REUTERS Carlos Barria Саммит G20: встреча Путина и Трампа, обсуждение климата и протесты

— Ничего пока не надо ожидать, потому что если были бы какие-то серьёзные договоренности или хотя бы выход на эти серьезные договоренности, была бы личная встреча. По телефону обсуждают какие-то предварительные вопросы. Скорее, как организовать встречу. Я не ожидаю никаких прорывов серьезных, несмотря, что они будут говорить, что они будут обещать по итогам телефонного разговора. Телефонный разговор — это телефонный разговор.



То, что инициатором выступил Эммануэль Макрон, о чем это может свидетельствовать?

— Ни о чем это не может говорить. Он пока еще не та фигура, которая что-то означает в международных отношениях. Он какой-то очень туманный, этот план. Я его много раз изучал. Я не очень понял, что он имеет в виду. Поэтому плана там пока никакого нет. Это очень общие фразы, нет конкретики.

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