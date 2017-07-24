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    В мире

    США рекомендовали своим гражданам в Венесуэле запасаться едой и водой

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    КИЕВ, 24 июл – РИА Новости Украина. Посольство США в Венесуэле рекомендовало своим гражданам, находящимся в этой стране, запасаться в ближайшие дни водой и едой.

    На этой неделе венесуэльская оппозиция намерена провести акции протеста в преддверии намеченных на 30 июля выборов в национальное учредительное собрание. Так, в среду и четверг оппозиция организует двухдневную забастовку. Посольство США рекомендует американцам избегать зон проведения манифестаций и следить за ситуацией по СМИ.

    "Мы советуем принять соответствующие подготовительные меры, включая обеспечение достаточного запаса еды и воды на 72 часа", — говорится в заявлении диппредставительства.

    С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших, по последним данным, составляет 100 человек.

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