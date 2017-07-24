наверх
24.07.201705:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США требуют еще одно расследование против России

    (обновлено: )81
    Министра финансов США Стивена Мнучина призывают провести расследование возможного финансирования Россией борцов за окружающую среду, выступающих против разработок сланцевой нефти и технологии фракинга.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл – РИА Новости Украина. Республиканцы в палате представителей и по крайней мере один член администрации Дональда Трампа призвали министра финансов США Стивена Мнучина провести расследование возможного финансирования Россией борцов за окружающую среду, которые выступают против разработок сланцевой нефти и применяемой при этом технологии гидроразрыва пласта (фракинг), сообщает Politico в воскресенье.

    Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Итоги подведем: полгода президента Трампа

    В конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен Рэнди Вебер попросили, чтобы Мнучин выяснил, обеспечивает ли Кремль деньгами кампании "зеленых" против технологии фракинга. Теперь их инициатива нашла поддержку в широких рядах республиканцев, несмотря на очевидную абсурдность этих заявлений, пишет издание.

    Politico напоминает, что именно эта технология позволила США догнать РФ в добыче газа. А слухи о том, что Москва якобы финансирует кампании "зеленых", ходят уже не первый год — такой точки зрения придерживаются не только конгрессмены, но и некоторые члены правительства.

    Читайте также: Здесь нечестно играют. США вышли из Парижского соглашения по климату

    Предположения Смита остались без комментариев министерств энергетики и финансов и были опровергнуты "зелеными". Так, представитель группы The League of Conservation Voters, упомянутой в письме политика, Дэвид Уиллетт заявил: "Это неправда. Мы никак не связаны с Россией и эффективно боремся за сохранение окружающей среды более 45 лет. Это не более чем попытка увести в сторону от широко освещаемой в СМИ темы о связях кампании Трампа с Россией и вмешательства в выборы".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Подробности визита спецпредставителя США Курта Волкера на Донбасс
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Грозовые тучи. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары