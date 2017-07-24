Рудяков: США учтут интересы России в вопросах по Донбассу

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович посетили зону АТО.

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать — это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина процветающее государство… Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни", — сказал Волкер.

Волкер заявил, что Соединенные Штаты должны быть больше задействованы в разрешении конфликта в Донбассе.

"Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы была возможность двигаться далее, восстановить территорию", — сказал Волкер.

Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков отметил, что визит Волкера в зону АТО имеет сугубо практический характер.

"Идет накопление фактического материала, наработка аргументации, обоснования для того вывода, который, как я понимаю, у американцев уже есть, и у Волкера есть. Речь идет о той модели, которая, согласована на самом высоком американо-российском уровне, и теперь нужна мотивация, аргументация, чтобы ее уточнить, детализировать. И этот визит Волкера идет в развитие: был Киев, теперь Донбасс, потом предусмотрена Москва (и об этом уже объявлено) в самое ближайшее время. Затем на основании этих наработок, будет объявлена программа действий и шагов, которые нужно будет сделать, чтобы оптимизировать минский мирный процесс", — сказал Павел Рудяков в комментарии РИА Новости Украина.

Пресс-центр АТО, facebook Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер в Донбассе

Как отметил политолог, пока нет явных признаков и утечек информации, которые позволяли бы говорить более-менее основательно, какой именно будет эта модель.

"Можно было бы предполагать, но насколько я понимаю, все это лишь гадание на кофейной гуще. Насколько я понимаю, в этом выводе базовая американская позиция сохраняется, но будут учтены определенные пожелания и определенные интересы России. И, соответственно, я думаю, что 13 пунктов и технических приложений останутся в минских соглашениях, но последовательность шагов, я думаю, будет к формуле Штанмайера, чем к чему-то другому. Но это только мои предположения", — сказал Рудяков.

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Политолог считает, что визит Волкера в зону АТО вряд ли отразится на сегодняшних переговорах "нормандской четверки", поскольку ни лично Волкер, ни американцы, как известно, не принимают прямого участия в "нормандском формате".