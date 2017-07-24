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    Рудяков: США учтут интересы России в вопросах по Донбассу

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (45)

    (обновлено: )25230
    По мнению политолога Павла Рудякова, базовая американская позиция по урегулированию конфликта в Донбассе сохраняется, но будут учтены определенные пожелания и интересы России, и Волкер занимается наработкой необходимой аргументации для обоснования этой модели.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович посетили зону АТО

    "Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать — это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина процветающее государство… Наша главная задача — восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока — человеческие жизни", — сказал Волкер.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Бортник о задачах Волкера и заседании "нормандской четверки"

    Волкер заявил, что Соединенные Штаты должны быть больше задействованы в разрешении конфликта в Донбассе

    "Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы была возможность двигаться далее, восстановить территорию", — сказал Волкер.

    Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков отметил, что визит Волкера в зону АТО имеет сугубо практический характер.

    "Идет накопление фактического материала, наработка аргументации, обоснования для того вывода, который, как я понимаю, у американцев уже есть, и у Волкера есть. Речь идет о той модели, которая, согласована на самом высоком американо-российском уровне, и теперь нужна мотивация, аргументация, чтобы ее уточнить, детализировать. И этот визит Волкера идет в развитие: был Киев, теперь Донбасс, потом предусмотрена Москва (и об этом уже объявлено) в самое ближайшее время. Затем на основании этих наработок,  будет объявлена программа действий и шагов, которые нужно будет сделать, чтобы оптимизировать минский мирный процесс", — сказал Павел Рудяков в комментарии РИА Новости Украина.

    Пресс-центр АТО, facebook
    Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер в Донбассе

    Как отметил политолог, пока нет явных признаков и утечек информации, которые позволяли бы говорить более-менее основательно, какой именно будет эта модель.

    Подробности визита спецпредставителя США Курта Волкера на Донбасс
    112 Украина, youtube
    Подробности визита спецпредставителя США Курта Волкера в Донбасс

    "Можно было бы предполагать, но насколько я понимаю, все это лишь гадание на кофейной гуще. Насколько я понимаю, в этом выводе базовая американская позиция сохраняется, но будут учтены определенные пожелания и определенные интересы России. И, соответственно, я думаю, что 13 пунктов и технических приложений останутся в минских соглашениях, но последовательность шагов, я думаю, будет к формуле Штанмайера, чем к чему-то другому. Но это только мои предположения", — сказал Рудяков.

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    Политолог считает, что визит Волкера в зону АТО вряд ли отразится на сегодняшних переговорах "нормандской четверки", поскольку ни лично Волкер, ни американцы, как известно, не принимают прямого участия в "нормандском формате".

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