Маккейн вернется в конгресс США, чтоб проголосовать по санкциям против РФ

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Сенатор-республиканец Джон Маккейн намерен вернуться в Вашингтон для работы над "важными законопроектами", в том числе по санкциям против России.

На прошлой неделе стало известно, что у 80-летнего Маккейна диагностирована одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. Ему была сделана операция, однако политику требуется дальнейшее лечение.

"Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает (своего) возвращения в сенат США завтра (во вторник), чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, оборонный бюджет и новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи", — говорится в заявлении на сайте Маккейна.

Палата представителей конгресса США, как ожидается, рассмотрит во вторник законопроект, предусматривающий введение санкций против России, Ирана и КНДР. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Документ накладывает определенные обязательства на президента США. В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.

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