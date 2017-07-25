наверх
25.07.201710:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Маккейн вернется в конгресс США, чтоб проголосовать по санкциям против РФ

    (обновлено: )4503
    На прошлой неделе стало известно, что у 80-летнего Маккейна диагностирована одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. Ему была сделана операция, однако политику требуется дальнейшее лечение.
    Сенатор США Д. Маккейн посетил Одессу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Сенатор-республиканец Джон Маккейн намерен вернуться в Вашингтон для работы над "важными законопроектами", в том числе по санкциям против России.

    Джон Маккейн. Архивное фото
    Associated Press Matthias Schrader
    О чем пишут в мире: опухоль мозга Маккейна, переизбыток пластика на планете

    На прошлой неделе стало известно, что у 80-летнего Маккейна диагностирована одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. Ему была сделана операция, однако политику требуется дальнейшее лечение.

    "Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает (своего) возвращения в сенат США завтра (во вторник), чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, оборонный бюджет и новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи", — говорится в заявлении на сайте Маккейна.

    Палата представителей конгресса США, как ожидается, рассмотрит во вторник законопроект, предусматривающий введение санкций против России, Ирана и КНДР. В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Документ накладывает определенные обязательства на президента США. В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.

    Читайте также: Корнейчук: Европа мечтает снять санкции с РФ и посылает сигналы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Погребинский
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Разборки в Днепре: убит мужчина, 24 июля 2017
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Санаторий "Лазурный" в Бердянске Запорожской области
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?