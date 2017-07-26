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    Трамп в целом поддерживает санкции против РФ - Белый дом

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (425)

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    В заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандер отмечается, что администрация изучает законопроект палаты представителей и ожидает окончательного законодательного пакета на столе у президента.
    Президент США Д. Трамп. Архивное фото
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    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в целом поддерживает санкции против России, Ирана и КНДР, но ждет окончательной версии от конгресса, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект палаты представителей и ожидает окончательного законодательного пакета на столе у президента", — говорится в заявлении Сандерс.

    Ранее палата представителей приняла закон об ужесточении санкций против трех указанных стран, законопроект предстоит рассмотреть сенату.

    Законопроект предполагает ограничить полномочия президента по отмене санкций и предоставить конгрессу последнее слово в этих вопросах. Также законопроект кодифицирует и придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Это значительно затрудняет любые перспективы отмены санкций вне зависимости от того, как в будущем будут складываться отношения США и России.

    Палата представителей проголосовала за законопроект 419 голосами против 3. Более ранняя версия законопроекта, которая больше не рассматривается, была одобрена сенатом 97 голосами из 100. Если подобный законопроект будет принят сенатом с аналогичным счетом, у конгресса будет более чем достаточно голосов, чтобы преодолеть возражения президента против законопроекта.

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    В Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

    В Брюсселе также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.

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