Корнилов: "Билль о санкциях" не антироссийский, а антитрамповский

РИА Новости Украина

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР, следует из итогов голосования. За документ проголосовали 419 конгрессменов, против 3.

Результаты голосования показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ (после его утверждения сенатом). Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту.

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Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Украине и так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний.

Сегодня многие эксперты и "эксперты" будут комментировать закон о санкциях, принятый Палатой представителей США, прогнозирует политолог Владимир Корнилов: "при этом сомневаюсь, что кто-нибудь из них удосужится прочитать сам билль. Просто потому что он огромен, с массой пунктов и подпунктов (и я уверен, с массой подводных камней). То есть для серьезного анализа документа на него надо потратить не один день и уж точно не один час", отмечает он на своей странице в Facebook.

"Лично я, за неимением времени, бегло пробежал его и не претендую на то, что мой вывод полон. Но из того, что я увидел, могу сделать следующие основные выводы:

1. Этот билль гораздо более мягок по сравнению с тем законопроектом, который ранее практически единогласно одобрил Сенат.

2. Этот билль неправильно называть "законом об антироссийских санкциях". Он никаких новых санкций против РФ не вводит (в отличие от сенатского законопроекта) – во всяком случае, я не нашел таковых при беглом просмотре. Этот билль следует называть "антитрамповским", а не "антироссийским". Он направлен, прежде всего, на ограничение конституционных полномочий президента США. А потому (теоретически, конечно) может быть даже оспорен в Конституционном суде.

3. При этом в данном законе Россия (наряду с КНДР и Ираном) официально, на уровне закона, объявлена врагом. И вот на это должна последовать жесткая реакция со стороны Москвы", – написал Корнилов.

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций. В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.

В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

В Брюсселе также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе. Это вызывает возражения и со стороны крупных американских компаний, интересы которых окажутся под ударом в случае принятия законопроекта.