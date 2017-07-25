Они удивили мир: Кушнер и сговор с РФ, Мадуро и Despacito, Дуда и протесты

РИА Новости Украина

Кушнер отрицает сговор с РФ

Зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вновь опроверг информацию о "сговоре Трампа с Россией", об этом написали многие мировые СМИ (New York Times, Wall Street Journal, Guardian, Telegraph).

Guardian отмечает, что в 11-страничном заявлении Кушнера, которое было опубликовано утром в понедельник перед его слушаниями в сенате, он заявляет о четырех встречах с российскими чиновниками…, но они были "частью его роли ответственного кампании Трампа", к которому могли обращаться иностранные правительства. Как сообщает газета New York Times, Кушнер заявил, что "не сговаривался с Россией".

"Это был первый раз, когда он разговаривал со следователями из конгресса, которые расследуют российское вмешательство в выборы", — отмечает Wall Street Journal.

Президент Польши наложил вето

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что налагает вето на два спорных законопроекта, которые вызвали массовые акции протеста в стране, эта новость вышла на первые полосы зарубежных газет (New York Times, Wall Street Journal, Independent).

Как отмечает New York Times, "польская демократия выиграла частичную, краткосрочную отсрочку, когда президент Анджей Дуда ветировал два противоречивых законопроекта, которые дали бы правящей партии… прямую власть над судами Польши". Действия президента поддержали члены оппозиции, отмечает Independent. Газета подчеркивает, что законопроекты рассматривались многими гражданами Польши и Евросоюзом как "атаки на разделение властей в молодой демократии". Как отмечает Wall Street Journal, вето президента не означают, что сложившаяся ситуация будет длиться долго: "при том, что процесс все еще впереди, вето президента – не последнее слово в этом противоречивом вопросе".

Трамп обсуждает возможность увольнения Сешнса

Крупнейшие мировые СМИ (Washington Post, Independent, New York Post, Wall Street Journal, New York Post) пишут о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения генпрокурора страны Джеффа Сешнса и обсуждает со своими помощниками кандидатуру на его замену.

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"Президент Трамп и его советники в частном порядке обсуждают возможность смещения генпрокурора Джеффа Сешнса", — пишет Washington Post. Газета пишет, что "смещение Сешнса…представляется возможной частью стратегии по увольнению специального прокурора Роберта Мюллера", расследующего "вмешательство РФ" в выборы в США. По мнению СМИ, должность Сешнса могут занять сенатор Тед Круз или экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Автор Despacito против использования его песни

Мировые СМИ (Huffington Post, Guardian, Periodico, Prensa) пишут о том, что известный исполнитель из Пуэрто-Рико Луис Фонси выразил протест в связи с использованием его популярной песни Despacito президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в политических целях.

В минувшее воскресенье эта песня, которая вышла в начале 2017 года и быстро стала мировым хитом, прозвучала на публичном мероприятии Мадуро с измененными словами, призывая граждан участвовать в выборах в национальное учредительное собрание. "Не так быстро: исполнители Despacito сказали Николасу Мадуро больше не использовать ремикс песни", пишет газета Guardian, обыгрывая название песни ("Потихоньку"). СМИ приводя отрывок из измененной версии песни, которую использовал Мадуро: "Потихоньку проголосуй вместо пуль, оставайся со своими идеями всегда в мире и спокойствии".

Выросло число жертв в Техасе

Мировые СМИ (Independent, Chicago Tribune, Washington Post) написали о том, что число погибших мигрантов, обнаруженных в грузовом прицепе в американском штате Техас, возросло до десяти.

Как отмечает Chicago Tribune, вероятно, в грузовике всего могло находиться более 90 мигрантов. По информации газеты, в грузовике не было кондиционера, люди "по очереди дышали сквозь единственную дырку в стене", и водитель не давал "пассажирам" воды. Издание отмечает, что 60-летнему водителю предъявлены обвинения, первое появление в суде ожидается в понедельник. "Чиновники из Мексики и Гватемалы подтвердили, что люди из их стран были найдены в грузовике", — сообщает Independent.