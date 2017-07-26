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    Аналитика и комментарии

    Злопамятный Д. Соцсети перемывают косточки Трампу

    (обновлено: )23220
    Лето становится еще жарче…. А все благодаря вчерашнему заявлению президента Трампа о саботаже Украиной выборов в США. Как отреагировали та такие обвинения сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Последнее скандальное заявление Дональда Трампа не на шутку растревожило мировые, да и все отечественные СМИ: президент Соединенных Штатов утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию и призывает генпрокурора США расследовать этот случай. По мнению Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки — Хиллари Клинтон. "Украинские попытки саботировать кампанию Трампа – "тихо работать, чтобы подтолкнуть Клинтон". Ну, так, где же расследование генерального прокурора?" — написал Трамп в своем Twitter.

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    В украинском сегменте соцсетей сообщение Трампа вызвало шквал весьма противоречивых комментариев: " Дональд Трамп оказывается, в курсе тех гадостей, которые для него делали украинские политики во время предвыборной кампании, и все прекрасно помнит"; " Штаты симметричны во всем: как в похвалах, так и в тумаках. Встретились с Порошенко — встретились с Путиным. Встретились с Лавровым — встретились с Климкиным. Чтобы не заподозрили в предвзятости". "А вообще твит Трампа — это круть. Он фактически признал, что Украина — это влиятельный геополитический игрок", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

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